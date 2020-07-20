Bandidos se passam por atendentes do INSS para aplicar golpe

Segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm recebido ligações de pessoas que se passam por atendentes da Central 135, que é o canal oficial de contato com o órgão. Nelas os golpistas solicitam dados pessoais ou número do benefício. O INSS orienta que, caso isso aconteça, não confirme nenhum dado.
O instituto lembra que, quando entra em contato com o cidadão, não pede este tipo de informação. É preciso ficar atento para não cair em golpes que usam o nome do INSS.
"Caso receba uma ligação solicitando dados pessoais e informação do benefício, o segurado deve encerrar imediatamente a ligação e entrar em contato com a Central do INSS pelo telefone 135"
É importante lembrar que o INSS começou, na última quarta-feira (15), a entrar em contato com os segurados que precisam cumprir exigências, por meio de ligações da Central 135 ou SMS, com as orientações sobre como proceder para o envio de documentação.
Nesse caso, o segurado será informado da pendência no requerimento para poder fazer o envio da documentação pelo Meu INSS (site ou aplicativo), mas não serão pedidos dados pessoais por ligação ou mensagem de texto.