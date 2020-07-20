Bandidos se passam por atendentes do INSS para aplicar golpe

O instituto lembra que, quando entra em contato com o cidadão, não pede este tipo de informação. É preciso ficar atento para não cair em golpes que usam o nome do INSS.

"Caso receba uma ligação solicitando dados pessoais e informação do benefício, o segurado deve encerrar imediatamente a ligação e entrar em contato com a Central do INSS pelo telefone 135"

Nesse caso, o segurado será informado da pendência no requerimento para poder fazer o envio da documentação pelo Meu INSS (site ou aplicativo), mas não serão pedidos dados pessoais por ligação ou mensagem de texto.