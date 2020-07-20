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Bandidos se passam por atendentes do INSS para aplicar golpe

O Instituto de Previdência afirma que não solicita informações pessoais e dados de benefício nos contatos telefônicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 14:57

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 14:57

Agência do INSS, em Vitória, no Espírito Santo
Agência do INSS, em Vitória, no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
Segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm recebido ligações de pessoas que se passam por atendentes da Central 135, que é o canal oficial de contato com o órgão. Nelas os golpistas solicitam dados pessoais ou número do benefício. O INSS orienta que, caso isso aconteça, não confirme nenhum dado.
O instituto lembra que, quando entra em contato com o cidadão, não pede este tipo de informação. É preciso ficar atento para não cair em golpes que usam o nome do INSS. 
"Caso receba uma ligação solicitando dados pessoais e informação do benefício, o segurado deve encerrar imediatamente a ligação e entrar em contato com a Central do INSS pelo telefone 135"
INSS - em nota
É importante lembrar que o INSS começou, na última quarta-feira (15), a entrar em contato com os segurados que precisam cumprir exigências, por meio de ligações da Central 135 ou SMS, com as orientações sobre como proceder para o envio de documentação. 
Nesse caso, o segurado será informado da pendência no requerimento para poder fazer o envio da documentação pelo Meu INSS (site ou aplicativo), mas não serão pedidos dados pessoais por ligação ou mensagem de texto.

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