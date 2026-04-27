Corpo de Bombeiros é acionado após ventilador pegar fogo em escola na Serra

Um incêndio atingiu uma sala da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Hilda Miranda Nascimento, no bairro Porto Canoa, na Serra, na manhã desta segunda-feira (27).





Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), o fogo foi causado pelo superaquecimento de um ventilador de teto, que gerou fumaça na sala de aula. No momento do incidente, não havia estudantes na unidade.





O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizou o atendimento e orientou medidas preventivas no local. De acordo com a Sedu, também foram adotadas providências, como vistoria técnica e acionamento de uma empresa especializada.





Ainda de acordo com a Sedu, as aulas foram mantidas normalmente, sem prejuízo às atividades escolares.