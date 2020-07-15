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Exigência

INSS começa a notificar segurados com pendências nos requerimentos

Os beneficiários receberão orientação através da central 135, SMS e notificação pelo Meu INSS. Veja também como cumprir as exigências

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 17:41
Notificação que o INSS enviará para os beneficiários
Notificação que o INSS enviará para os beneficiários Crédito: Divulgação/INSS
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a notificar nesta quarta-feira (15) os segurados que fizeram algum requerimento em que consta algum tipo de exigência. A notificação é automática e aparece no visor do smartphone para todos que tenham o aplicativo Meu INSS instalado no aparelho.
Também nesta quarta, o INSS começará a entrar em contato com os segurados que precisam cumprir exigências. O contato ocorrerá por ligações da Central 135. Quem receber a ligação será informado da pendência no requerimento e deverá fazer o envio da documentação pelo Meu INSS (site ou aplicativo). Nessa fase cerca de 325 mil segurados deverão ser contatados por um atendente do Instituto.

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Além da notificação pelo Meu INSS e ligação do 135, cerca de 300 mil segurados também poderão receber um SMS com as orientações sobre como proceder para o envio da documentação.
A exigência é um protocolo do INSS que significa que não foi possível concluir a análise do requerimento por falta de algum documento ou informação. Dessa forma, o segurado que tiver alguma pendência deve enviar a documentação o mais rápido possível, para que o INSS possa concluir a análise do requerimento.

COMO CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS PELO APLICATIVO DO INSS

O serviço Cumprimento de Exigência é utilizado para apresentar a documentação necessária para conclusão de um requerimento. Isso ocorre porque, durante a análise do benefício ou serviço solicitado, o INSS identifica a necessidade de documentos complementares.
Pelo Meu INSS (gov.br/meuinss ou aplicativo para celular), é possível cumprir exigências, ou seja, apresentar os documentos necessários para conclusão de um requerimento, e assim, dar andamento à análise do benefício. Os cidadãos são comunicados sobre as diversas exigências da solicitação pelo Meu INSS mesmo, e-mail ou por mensagem SMS.
Para cumprir as exigências basta acessar o aplicativo ou site, selecionar agendamentos/solicitações, localizar o processo, clicar no desenho de lupa para detalhar o requerimento e, em seguida, na opção cumprir exigência.

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Caso precise incluir documentos digitalizados ou fotografados, é preciso clicar em anexar arquivo. Cada documento pode ter, no máximo, 5 MB. Para enviar, basta clicar em anexar e escolher o arquivo a ser enviado. Se for preciso incluir mais documentos, é só repetir o procedimento anterior. Assim que anexar todos os documentos necessários, deve-se clicar em confirmar.
É possível, ainda, escrever um esclarecimento sobre a exigência para auxiliar a análise do INSS, no campo responda aqui. Se estiver tudo certo, basta clicar em enviar e verificar se os arquivos aparecem como enviados.
Depois de tudo feiro é só aguardar o processo ser analisado novamente. Qualquer novidade é informada também pelo e-mail, SMS ou Meu INSS.

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