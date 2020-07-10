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Inovação

INSS vai testar prova de vida digital para 550 mil aposentados

Proposta é que essas pessoas possam comprovar pelo celular que são elas quem recebem os benefícios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 09:53

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 09:53

INSS estabeleceu regras para antecipação de benefícios àqueles que aguardam na fila
Prova de vida vai ter um projeto-piloto para se tornar digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) vai mudar a forma em que os aposentados precisam fazer a prova de vida. A partir de agosto, o órgão coloca no ar um projeto piloto para que 550 mil segurados de todo o país possam se recadastrar por meio do celular. As informações são jornal O Estado de S.Paulo.
O sistema que será adotado vai fazer o reconhecimento facial do beneficiário que tem carteira de motorista digital ou título de eleitor digital. As mudanças foram anunciadas pelo presidente do órgão, Leonardo Rolim. A proposta é usar a biometria no futuro.
Os alvos da primeira etapa serão os aposentados que deveria ter feito a prova de vida antes da suspensão da exigência adotada por causa da pandemia do novo coronavírus.
A prova de vida é feita a cada 12 meses pelo aposentando para comprovar que é ele realmente quem recebe os benefícios.

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