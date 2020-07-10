INSS vai testar prova de vida digital para 550 mil aposentados

Prova de vida vai ter um projeto-piloto para se tornar digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O sistema que será adotado vai fazer o reconhecimento facial do beneficiário que tem carteira de motorista digital ou título de eleitor digital. As mudanças foram anunciadas pelo presidente do órgão, Leonardo Rolim. A proposta é usar a biometria no futuro.

Os alvos da primeira etapa serão os aposentados que deveria ter feito a prova de vida antes da suspensão da exigência adotada por causa da pandemia do novo coronavírus.