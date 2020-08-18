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Prejuízo

Procon-SP multa iFood em R$ 2,5 milhões por 'golpe da maquininha'

Órgão considerou que empresa não protegeu clientes de golpistas disfarçados de entregadores que usaram máquinas de cartão com o visor danificado para cobrar quantias altas e indevidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 20:31

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 20:31

O Procon-SP anunciou na segunda (17) que multará o iFood em R$ 2,5 milhões por considerar que a empresa não protegeu seus consumidores do chamado "golpe da maquininha", no qual golpistas disfarçados de entregadores usam máquinas de cartão com o visor danificado para cobrar quantias altas e indevidas dos clientes da empresa.
Ifood foto maior
Entregador do aplicativo: Procon avaliou que empresa responde pelos seus representantes  Crédito: iFood/ divulgação
"A empresa responde pelos atos de seus prepostos, não importa que os entregadores não sejam seus funcionários; ela deve se responsabilizar pelos seus representantes", argumenta Fernando Capez, secretário de defesa do consumidor. Segundo o órgão, o iFood será multado por "má prestação de serviços, cláusulas abusivas e outras infrações ao Código de Defesa do Consumidor."
Além disso, o Procon-SP considerou que a empresa insere cláusulas abusivas em seu contrato com os clientes. Uma delas estabelece que o iFood não se responsabiliza pela prestação do serviço contratado pelo consumidor e ainda que poderá alterar os termos do contrato de forma unilateral. Há ainda o agravante de a empresa cancelar o cadastro caso o consumidor questione a cláusula.

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Outra cláusula destacada pelo Procon diz que o iFood não se responsabiliza por eventual vazamento dos dados que estão em seu site.
Em nota, o iFood diz que recebeu a notificação do Procon-SP e não comenta processos em andamento. "É importante ressaltar que a prática fraudulenta da maquininha afeta tanto os consumidores quanto o iFood, que, em apoio aos clientes, após análise, faz o ressarcimento mesmo diante de fraudes aplicadas por meio de aparelhos de pagamento que não pertencem à empresa", diz o documento. E termina falando que o iFood orienta os clientes a não aceitar cobrança de valores adicionais na entrega e informa a confirmação de pagamento via app.
A empresa ainda pode recorrer da multa.

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