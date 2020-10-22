Homem ameaça motoristas com barra de ferro e PM é acionada em Vila Velha

O vídeo foi gravado pelo engenheiro Ronaldo Lamounier, que registrou as cenas utilizando uma câmera interna veicular localizada no painel do carro. Segundo ele, o homem se aproximava dos automóveis no semáforo e, com uma mão batia no vidro dos carros e com a outra segurava a barra de ferro fazendo movimentos como se fosse atingir os veículos. Ele passava pelos carros, girando um pedaço de ferro entre as mãos e o deixou cair várias vezes. Eu fiquei com medo, foi estranha a situação, conta. Veja o vídeo: