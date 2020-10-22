Homem ameaça motoristas com barra de ferro e PM é acionada em Vila Velha

Um homem foi flagrado ameaçando motoristas com uma barra de ferro em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (22). Em vídeo gravado na Avenida Carioca, logo após a descida da Terceira Ponte no sentido Vitória - Vila Velha, próximo ao Centro, é possível vê-lo assustando os condutores dos veículos que estão parados no semáforo.
O vídeo foi gravado pelo engenheiro Ronaldo Lamounier, que registrou as cenas utilizando uma câmera interna veicular localizada no painel do carro. Segundo ele, o homem se aproximava dos automóveis no semáforo e, com uma mão batia no vidro dos carros e com a outra segurava a barra de ferro fazendo movimentos como se fosse atingir os veículos. Ele passava pelos carros, girando um pedaço de ferro entre as mãos e o deixou cair várias vezes. Eu fiquei com medo, foi estranha a situação, conta. Veja o vídeo:
De acordo com a Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que havia um homem alcoolizado próximo à Terceira Ponte.
Ao Ciodes, o solicitante informou que o homem estaria girando com uma peça de ferro e passando em meio aos veículos. Uma viatura da Polícia Militar foi enviada e realizou rondas no local indicado, mas não localizou o homem.