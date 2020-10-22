Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Homem ameaça motoristas com barra de ferro e PM é acionada em Vila Velha

Em vídeo gravado na Avenida Carioca, é possível ver o homem  assustando os condutores dos veículos que estão parados no semáforo. Uma viatura da Polícia Militar fez rondas na região, próximo ao Centro de Vila Velha, mas não localizou o sujeito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 13:21

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 13:21

Homem passa em meio aos veículos com um pedaço de ferro nas mãos, em Vila Velha
Homem passa em meio aos veículos com um pedaço de ferro nas mãos, em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal/ Ronaldo Lamounier
Um homem foi flagrado ameaçando motoristas com uma barra de ferro em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (22). Em vídeo gravado na Avenida Carioca, logo após a descida da Terceira Ponte no sentido Vitória - Vila Velha, próximo ao Centro, é possível vê-lo assustando os condutores dos veículos que estão parados no semáforo.
O vídeo foi gravado pelo engenheiro Ronaldo Lamounier, que registrou as cenas utilizando uma câmera interna veicular localizada no painel do carro. Segundo ele, o homem se aproximava dos automóveis no semáforo e, com uma mão batia no vidro dos carros e com a outra segurava a barra de ferro fazendo movimentos como se fosse atingir os veículos. Ele passava pelos carros, girando um pedaço de ferro entre as mãos e o deixou cair várias vezes. Eu fiquei com medo, foi estranha a situação, conta. Veja o vídeo:
De acordo com a Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que havia um homem alcoolizado próximo à Terceira Ponte.
Ao Ciodes, o solicitante informou que o homem estaria girando com uma peça de ferro e passando em meio aos veículos. Uma viatura da Polícia Militar foi enviada e realizou rondas no local indicado, mas não localizou o homem.

Veja Também

Assaltante rouba moto, é agredido por populares e cai em valão em Vila Velha

Motoboy é esfaqueado após entregar veículo a assaltantes em Vila Velha

Homem esfaqueia a própria tia por mais de 20 minutos em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados