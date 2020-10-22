Assaltante rouba moto, é agredido por populares e cai em valão em Vila Velha

Suspeito cai em valão após roubar moto e ser alcançado por vítima e populares em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um suspeito de 23 anos caiu em um valão depois de assaltar um motociclista no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha . O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (21). Ele foi alcançado pela vítima e outros populares, agredido e caiu dentro do valão. A polícia precisou dar um banho de mangueira no assaltante antes de levá-lo para a delegacia.

Junto com um comparsa e utilizando uma arma falsa, eles roubaram duas motos em sequência, sendo a primeira no bairro Itapuã e a outra em Vila Nova. A segunda vítima, no entanto, chamou amigos e foi atrás dos suspeitos. Um deles fugiu e outro, ao ser derrubado e agredido, caiu dentro de um valão.

O homem ficou no local até a chegada da polícia. De acordo com a reportagem da TV Gazeta, os agentes conseguiram uma mangueira com um morador e deram um banho no suspeito para dar prosseguimento à ocorrência.

A moto que estava com o assaltante foi recuperada. Ainda não há informações sobre o segundo suspeito.