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Jardim Limoeiro

Motorista de aplicativo é assassinado a tiros dentro do carro na Serra

Lucas Ferreira Alves, de 23 anos, estava acompanhado de outro rapaz  que estava no banco do carona  mas não se sabe se essa pessoa era um passageiro ou amigo da vítima

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 08:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 08:01
Motorista de aplicativo foi morto a tiros na Serra
Motorista de aplicativo foi morto a tiros na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um motorista de aplicativo foi morto na noite desta quarta-feira (16) na Rodovia ES 010, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. O crime aconteceu por volta das 23h próximo a um motel e a polícia ainda não sabe se a vítima estava trabalhando no momento em que foi baleada. 
Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, o motorista de aplicativo foi identificado como Lucas Ferreira Alves, de 23 anos. Além dele havia outro homem no banco do carona, que estava com uma pizza. Não se sabe ainda se essa pessoa era passageiro amigo ou parente da vítima.
Lucas foi atingido dentro do carro e estava dirigindo na hora do crime. De acordo com a TV Gazeta, os atiradores estariam em outro veículo e a polícia acredita que os tiros começaram um pouco antes e que houve uma perseguição.
O carro foi atingido por disparos dos dois lados. A pessoa que estava no carona também foi baleada, mas não há informação sobre seu estado de saúde e nem para qual hospital ele foi levado. Até o momento ninguém foi preso.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta.

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