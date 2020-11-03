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Violência

Homem é morto a tiros em calçada no bairro Rio Marinho, em Cariacica

O nome da vítima não foi divulgado; assassino conseguiu fugir após o crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 20:36

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 20:36

Homem foi morto a tiros em Rio Marinho, Cariacica
Homem foi morto a tiros em Rio Marinho, Cariacica Crédito: Internauta | A Gazeta
Um homem foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (30) no bairro Rio Marinho, em Cariacica. De acordo com a Polícia Civil, uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município realizava diligências no local quando se deparou com o homicídio. O crime aconteceu por volta das 15h50.
Em nota, a PC diz que um homem tinha acabado de atirar contra o outro, que morreu no local. A equipe imediatamente deu voz de parada, com objetivo de deter o criminoso, no entanto, ele fugiu. Buscas foram realizadas e o suspeito não foi localizado.
A equipe do plantão do DHPP foi acionada para dar prosseguimento ao atendimento da ocorrência e as diligências continuavam em andamento às 19h30.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

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O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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