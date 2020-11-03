As câmeras de segurança flagraram o momento em que o criminoso arromba o cofre da loja Crédito: Câmeras de videomonitoramento

Duas joalherias foram furtadas na Serra na noite desta segunda-feira (2). Os roubos aconteceram em dois shoppings do município, nos bairros Eurico Salles e Laranjeiras, no mesmo dia e na mesma hora, por volta das 21h20, com os criminosos operando da mesma maneira: entrando na loja por um buraco na parede a partir do estabelecimento ao lado. Em uma das lojas, o prejuízo chegou a R$ 280 mil, entre dinheiro e joias. A ação foi gravada pelas câmeras de segurança. As lojas estavam fechadas no momento do furto, não houve vítimas.

As proprietárias das lojas  que não quiseram ser identificadas por questões de segurança  afirmaram que parece ser um crime premeditado, já que os criminosos sabiam exatamente por onde entrar e o que fazer. Elas contaram também que o suspeito que entrou na loja ficou o tempo todo conversando ao celular. Elas acreditam que alguém de fora estava passando informações para o suspeito.

Your browser does not support the audio element. Joalherias são roubadas na mesma hora e da mesma forma em shoppings da Serra

Your browser does not support the video tag.

"Ele entrou por uma loja vizinha, furou um buraco e saiu na escada da minha loja. Não estava armado, ele estava no telefone o tempo todo, tinha alguém do lado de fora dando informações. Ele sabia justamente onde ia pegar as peças. Da nossa câmera de segurança, dá pra ver uma pessoa passando em frente à loja pra lá e pra cá antes do assalto", disse a dona de uma das lojas.

Ela ainda explicou que é a quarta vez que é vítima de roubo, sendo a segunda vez no shopping. A proprietária contou que se sente impotente e que ainda não conseguiu contabilizar o prejuízo, mas que os criminosos levaram apenas joias.

"FALSA SEGURANÇA"

A proprietária da outra loja disse que foram levados R$ 280 mil, sendo R$ 24 mil em dinheiro e o resto em joias. Ela comentou que possui o estabelecimento no mesmo shopping há seis anos e foi a primeira vez que foi roubada. Segundo ela, um casal estava rondando a loja antes do assalto, vigiando quando a funcionária sairia, para conseguir entrar no local.

"Já tem seis anos que temos loja aqui no shopping e foi a primeira vez que isso aconteceu. É uma sensação de falsa segurança que temos dentro do shopping. Pagamos caro pra manter uma loja aqui e acontece uma coisa dessas. O casal ficou rondando a loja, esperando a funcionária sair para atacar. Ele estava de luvas, com ferramentas, muito bem equipado e já sabia direitinho como entrar, o que fazer. Ele estava também o tempo todo no celular recebendo informações", desabafou.

POLÍCIA MILITAR

Polícia Militar afirmou que foi acionada na manhã desta terça-feira (3) para atender uma ocorrência de furto em uma joalheria em shopping no bairro Colinas de Laranjeiras, na Serra. A polícia explicou que entrou em contato com a proprietária, que disse que houve um arrombamento na noite anterior. Segundo o relato, um indivíduo fez um buraco no teto na área restrita aos funcionários, desceu e conseguiu abrir um cofre. A PM confirmou que, no total, foram roubados cerca de R$ 24 mil em espécie, além de joias.

A PM ainda confirmou que foi acionada para outro furto à joalheria também na manhã desta terça-feira (3), no bairro Eurico Salles. Neste caso, a polícia informou que a proprietária chegou no local para trabalhar e percebeu que a loja tinha sido violada e que uma grande quantidade de ouro e joias tinham sido roubadas. A Polícia Militar orientou que fosse feito o boletim de ocorrência.

POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil informou apenas que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP). A nota da PC ainda afirmou que as investigações estão em andamento e que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

SÁ CAVALCANTE