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Dentro do Xuri

Homem preso há 4 dias por estupro morre em presídio de Vila Velha

De acordo com boletim de acionamento da Polícia Militar, do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), a causa da morte teria sido asfixia e o detento tinha escoriações. Sejus e Polícia Civil dizem que a causa da morte será investigada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 13:20

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 13:20

Presídio no Espírito Santo: por falta de estrutura, presos do regime aberto estão indo pra casa
Homem foi morto dentro do presídio, em Vila Velha Crédito: Foto do leitor
Um homem que estava preso pelo crime de estupro de vulnerável morreu dentro da Penitenciária Estadual de Vila Velha 5, em Xuri, na madrugada desta terça-feira (3). O detento chegou a ser socorrido e encaminhado à Unidade de Saúde Prisional para atendimento médico, mas não resistiu.  
De acordo com o boletim de acionamento da Polícia Militar, do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), a causa da morte teria sido asfixia e o detento tinha escoriações no queixo, mão esquerda e membros inferiores, cotovelos e ainda congestão ocular esquerda.

PRESO POR ESTUPRO

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a causa da morte será apurada. O homem estava preso há quatro dias. Ele deu entrada no sistema prisional na última sexta-feira (30) pelo crime de estupro de vulnerável.
"O óbito foi registrado na Penitenciária Estadual de Vila Velha 5 na madrugada desta terça-feira (3), após o interno E.B. passar mal. Ele foi encaminhado à Unidade de Saúde Prisional para atendimento médico, mas não resistiu, vindo a óbito. O caso foi informado à Polícia Civil para as providências de praxe. A causa da morte será apurada. Ele deu entrada na unidade prisional no dia 30 de outubro, pelo artigo 217-A do Código Penal", diz a nota da Sejus.
O artigo 217-A, do Código Penal, diz que aquele que mantiver relação sexual ou praticar outro ato libidinoso com menor de catorze anos incorrerá na prática do crime de estupro, sujeitando-se à penalidade de oito a quinze anos de reclusão.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Também por nota, a Polícia Civil informou  que o caso foi registrado como morte a esclarecer. "O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Apenas após os exames, será possível confirmar a causa da morte", diz a nota.

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