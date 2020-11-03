Homem preso há 4 dias por estupro morre em presídio de Vila Velha

Homem foi morto dentro do presídio, em Vila Velha Crédito: Foto do leitor

Um homem que estava preso pelo crime de estupro de vulnerável morreu dentro da Penitenciária Estadual de Vila Velha 5, em Xuri, na madrugada desta terça-feira (3). O detento chegou a ser socorrido e encaminhado à Unidade de Saúde Prisional para atendimento médico, mas não resistiu.

De acordo com o boletim de acionamento da Polícia Militar , do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), a causa da morte teria sido asfixia e o detento tinha escoriações no queixo, mão esquerda e membros inferiores, cotovelos e ainda congestão ocular esquerda.

PRESO POR ESTUPRO

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) , a causa da morte será apurada. O homem estava preso há quatro dias. Ele deu entrada no sistema prisional na última sexta-feira (30) pelo crime de estupro de vulnerável.

"O óbito foi registrado na Penitenciária Estadual de Vila Velha 5 na madrugada desta terça-feira (3), após o interno E.B. passar mal. Ele foi encaminhado à Unidade de Saúde Prisional para atendimento médico, mas não resistiu, vindo a óbito. O caso foi informado à Polícia Civil para as providências de praxe. A causa da morte será apurada. Ele deu entrada na unidade prisional no dia 30 de outubro, pelo artigo 217-A do Código Penal", diz a nota da Sejus.

O artigo 217-A, do Código Penal, diz que aquele que mantiver relação sexual ou praticar outro ato libidinoso com menor de catorze anos incorrerá na prática do crime de estupro, sujeitando-se à penalidade de oito a quinze anos de reclusão.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL