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Bairro da Penha

Fogos de artifício chamam atenção em Vitória no Dia de Finados

Alguns pontos da queima de fogos foram na região do Bairro da Penha e eles foram observados de diversos bairros da Capital na noite desta segunda-feira (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2020 às 22:26

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 22:26

Queima de fogos no Bairro da Penha
Queima de fogos no Bairro da Penha Crédito: Reprodução/Internet
A noite desta segunda-feira (2),  feriado de Finados, foi marcada por uma intensa queima de fogos de artifício na região do Bairro da Penha, em Vitória. O foguetório chamou a atenção de moradores de diversos bairros da Capital.
As luzes e os sons indicavam ao menos dois pontos de queima além do Bairro da Penha: Itararé e Gurigica. A ação foi observada em outros bairros como Bento Ferreira, Jardim da Penha e Mata da Praia.
Nas redes sociais, alguns perfis associaram a iniciativa a uma homenagem aos mortos. No entanto, nenhum nome em especial foi citado. Alguns moradores relataram à reportagem que se tratava de uma homenagem a traficantes mortos.
Essa foi uma homenagem para todos que se foram vão deixar saudades no nosso coração nunca serão esquecidos, destaca uma publicação feita na internet nesta segunda (2).
A Polícia Militar foi questionada sobre o motivo do foguetório, mas até a publicação desta reportagem, nenhuma resposta havia sido enviada.

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