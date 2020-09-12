Vídeo: moradores registram mais um foguetório em Vitória

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Mesmo preso desde 2013, ele é considerado chefe do tráfico no Bairro da Penha e líder da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória. No dia 1º daquele mês, os fogos teriam sido uma comemoração pelo aniversário de 41 anos do criminoso.

A prática é velha conhecida das comunidades atormentadas pela atuação do tráfico e também das forças se segurança. Desde a década de 1990, a tática que se celebrizou no Rio de Janeiro tem se espalhado pelo país, na esteira do avanço do narcotráfico por novos territórios, inclusive do Estado. Diariamente, bairros da Grande Vitória convivem com os estrondos a qualquer hora do dia ou da madrugada.