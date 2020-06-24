Fogos de artifício são utilizados pelo tráfico de drogas para avisar sobre ações das polícias Crédito: Reprodução/TV Gazeta

PL 344/2020 foi aprovado por unanimidade na Casa  em sessão virtual nesta terça-feira (23)  e agora segue para apreciação do Executivo. Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou um projeto de lei que determina que lojas que comercializem fogos de artifício e explosivos identifiquem os clientes através de um cadastro e enviem as informações para as polícias Civil e Militar. De autoria do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), ofoi aprovado por unanimidade na Casa  em sessão virtual nesta terça-feira (23)  e agora segue para apreciação do Executivo.

De acordo com o texto do projeto de lei, o cadastro deverá conter o número do CPF, da carteira de identidade e o endereço de cada cliente, com o respectivo comprovante. O PL prevê ainda que as informações sejam encaminhadas à Polícia Civil e à Polícia Militar imediatamente após a venda. A matéria prevê multa de R$ 3.500,0 para estabelecimentos que descumprirem a legislação.

Segundo o deputado Enivaldo dos Anjos, autor do projeto, a proposta é uma demanda do setor da segurança pública do Estado. Eu gostaria de transferir o mérito desse projeto para toda a Assembleia Legislativa. O projeto foi aprovado de forma unânime e atende a uma demanda da área. As autoridades de segurança registraram a dificuldade de êxito em ações policiais justamente pela comunicação entre bandidos através de fogos de artifícios. Aguardamos a sanção do governador, disse.

Your browser does not support the audio element. Assembleia aprova lei que obriga cadastro de quem compra fogos no ES

Caso a matéria seja sancionada pelo governador Renato Casagrande (PSB), a medida já passa a valer a partir da data da publicação.

POLÍCIA JÁ HAVIA SINALIZADO PROJETO

O tema já estava em discussão por parte das autoridades policiais . No início deste mês, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, havia informado sobre a ideia de uma proposta similar ser formalizada e enviada ao governo.

O secretário estadual de segurança pública, Coronel Alexandre Ramalho, defende fiscalização mais rígida no comércio de fogos de artifício Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A iniciativa, que partiu do delegado-geral da Polícia Civil José Darcy Arruda, pretendia dificultar e intensificar a fiscalização sobre a compra dos materiais. Segundo Ramalho, no modelo em que é feito atualmente, as forças de segurança têm dificuldade de impedir que os produtos sejam utilizados pelo tráfico.