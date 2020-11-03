Homem é morto durante assalto na Praia das Gaivotas, em Vila Velha

Jovem é morto na frente da mãe, no bairro Praia das Gaivotas, em Vila Velha Crédito: Murilo Cuzzuol

O motociclista Iago Marinho, 22 anos, foi morto a tiro no início da tarde desta terça-feira (3) na Praia das Gaivotas, em Vila Velha . Testemunhas do crime afirmam que o jovem foi assassinado depois de reagir a um assalto. O criminoso teria tentado levar a motocicleta da vítima, que resistiu e levou um tiro no peito. Ainda de acordo com testemunhas, o rapaz estava acompanhado da mãe, que presenciou toda a cena.

Segundo familiares, a mãe estava na garupa da moto. Quando o autor do crime anunciou o assalto, ela desceu do veículo e se afastou. O filho, porém, tentou fugir e acabou sendo baleado. De acordo com a Polícia Militar, o jovem foi vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte). Sem levar a moto, o suspeito conseguiu fugir do local.

Homem é morto com tiro no peito durante assalto em Vila Velha

Conforme relato de um tio da vítima, mãe e filho estavam indo buscar um uniforme em uma casa onde funciona uma empresa de recrutamento, já que ela ia começar em um novo emprego e precisava da roupa. Muito abalada, ela ficou dentro imóvel por cerca de duas horas e deixou o local por volta das 14h10, sem falar com a imprensa.

Iago Marinho, de acordo com amigos, trabalhava como entregador e morava no bairro Santa Inês, em Vila Velha Crédito: Redes sociais

De acordo com a avó materna do Iago, ele era trabalhador, dedicado à família e querido por todos na região onde ele morava, no bairro Santa Inês, também em Vila Velha. O corpo de Iago foi recolhido pela equipe de perícia da Polícia Civil.

"AMANHÃ A GENTE IA SE VER"

O dono de uma lanchonete localizada em Coqueiral de Itaparica, que não quis se identificar, trabalhava com o Iago. Durante a noite, o jovem entregava os lanches do local; durante o dia, era entregador por aplicativo. Segundo o empresário, esta terça-feira (3) era o dia de folga deles.