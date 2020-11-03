Adolescente de 15 anos é morto a tiros no meio da rua em Pinheiros

Um adolescente de 15 anos foi assassinado a tiros no município de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (2), no bairro Pinheirinho. De acordo com a Polícia Militar, foram encontradas sete cápsulas ao lado do corpo de Darlan Santos de Jesus.
Segundo informações da PM, o corpo da vítima foi localizado no meio da rua. A perícia criminal esteve no local e encontrou sete projéteis de arma de fogo. Foram constatadas múltiplas perfurações no corpo de Darlan. A Polícia Militar informou que buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito de cometer o crime foi localizado.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Pinheiros e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
VIOLÊNCIA EM PINHEIROS
O município de Pinheiros tem sido palco de vários casos de violência nas últimas semanas. Recentemente, os moradores registraram intensos tiroteios na cidade. Os disparos foram ouvidos algumas noites e madrugadas. Na ocasião, a Polícia Civil informou que a ação está relacionada à disputa por domínio de pontos de tráfico de drogas.
No último dia 23, três pessoas foram baleadas dentro de um bar no bairro Domiciano. De acordo com o relato de testemunhas, dois indivíduos em uma motocicleta preta passaram em frente ao estabelecimento e efetuaram os disparos. As vítimas foram atingidas na região do tórax, perna e braço.