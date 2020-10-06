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Tiroteio por disputa do tráfico assusta moradores de Pinheiros no ES

Segundo relatos de moradores, o silêncio da madrugada foi interrompido pelo o barulho dos tiros, várias rajadas foram ouvidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 18:52

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 18:52

Os moradores de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, registraram um intenso tiroteio na cidade. Os disparos foram ouvidos durante a madrugada desta terça-feira (6). A Polícia Civil informou que a ação está relacionada à disputa por domínio de pontos de tráfico de drogas, após a prisão de lideranças ligadas a um grupo criminoso.
Segundo relatos de moradores, o silêncio da madrugada foi interrompido pelo o barulho dos tiros, várias rajadas foram ouvidas.
De acordo a polícia, o tiroteio começou no bairro Domiciano e se estendeu até o bairro Galileia. Uma câmera de segurança registrou o momento em que vários tiros foram disparados e suspeitos aparecem correndo.

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INVESTIGAÇÕES

A Polícia Civil disse ainda que não foram registradas, até o momento, informações sobre feridos nesta ocorrência e já iniciou a investigação para tentar identificar os envolvidos no tiroteio.
A polícia afirmou ainda que os levantamentos preliminares indicam que se trata da disputa por pontos de tráfico de drogas e isso está acontecendo após a prisão de traficantes que lideravam um grupo criminoso na região.
Foram realizadas diversas operações na cidade. Uma ação integrada aconteceu em junho e o alvo foram organizações criminosas envolvidas em homicídios e tráfico de drogas na região de pinheiros e municípios vizinhos.
Em setembro, mais uma operação terminou com apreensões de drogas, armas e prisões de homens envolvidos em crimes violentos.
"Essa operação foi dividida em fases. Há aproximadamente dois meses fizemos outras prisões e apreensões na região. A ação foi muito importante para desarticular essa organização criminosa suspeita de atuar no tráfico de drogas e homicídios na região Norte do Estado e que tinha como base o município de Pinheiros", disse Leonardo Avila, delegado titular de Pinheiros, na época da opera no mês de setembro. 
Operação com 100 policiais cumpre mandados de busca e apreensão em Pinheiros
Operação com 100 policiais cumpriu mandados de busca e apreensão em Pinheiros em julho Crédito: Sesp/Divulgação

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