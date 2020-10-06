Tiroteio por disputa do tráfico assusta moradores de Pinheiros no ES

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Os moradores de Pinheiros , no Norte do Espírito Santo, registraram um intenso tiroteio na cidade. Os disparos foram ouvidos durante a madrugada desta terça-feira (6). A Polícia Civil informou que a ação está relacionada à disputa por domínio de pontos de tráfico de drogas, após a prisão de lideranças ligadas a um grupo criminoso.

Segundo relatos de moradores, o silêncio da madrugada foi interrompido pelo o barulho dos tiros, várias rajadas foram ouvidas.

De acordo a polícia, o tiroteio começou no bairro Domiciano e se estendeu até o bairro Galileia. Uma câmera de segurança registrou o momento em que vários tiros foram disparados e suspeitos aparecem correndo.

INVESTIGAÇÕES

A Polícia Civil disse ainda que não foram registradas, até o momento, informações sobre feridos nesta ocorrência e já iniciou a investigação para tentar identificar os envolvidos no tiroteio.

A polícia afirmou ainda que os levantamentos preliminares indicam que se trata da disputa por pontos de tráfico de drogas e isso está acontecendo após a prisão de traficantes que lideravam um grupo criminoso na região.

"Essa operação foi dividida em fases. Há aproximadamente dois meses fizemos outras prisões e apreensões na região. A ação foi muito importante para desarticular essa organização criminosa suspeita de atuar no tráfico de drogas e homicídios na região Norte do Estado e que tinha como base o município de Pinheiros", disse Leonardo Avila, delegado titular de Pinheiros, na época da opera no mês de setembro.