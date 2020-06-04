Operação contra o tráfico de drogas prende 12 pessoas em Pinheiros

Operação conjunta prende 12 pessoas em Pinheiros Crédito: Sesp/Divulgação

Uma operação conjunta realizada no município de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo , resultou em 12 prisões. A ação foi desencadeada na manhã desta quinta-feira (4), e contou com 90 policiais civis e militares e agentes da Secretaria da Justiça (Sejus), além de três cães farejadores.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, as equipes cumpriram 18 mandados de busca e apreensão, em diversos pontos do município, além de um mandado de prisão.

Ao todo, 17 pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia de Pinheiros e, após procedimentos e oitivas, um homem foi preso em cumprimento de mandado de prisão e outras 11 pessoas foram autuadas em flagrante, por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Três adolescentes assinaram Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foram reintegrados às famílias.

Durante a operação, foram apreendidos nos bairros Vila Nova, Jundiá, Niterói, Domiciano, Santo Antônio e Galileia, R$ 3.394,80 em espécie; R$ 966,15 em cheques; 415 pedras de crack; 30 gramas da mesma substância; 43 unidades de cocaína; 258 unidades de maconha; quatro armas de fogo; 21 munições; um simulacro; uma granada caseira; materiais diversos, como coldre, balança de precisão, documentos e joias.

Ainda durante a ação, em São João do Sobrado, zona rural de Pinheiros, policiais militares apreenderam 250 pedras de crack, 112 buchas de maconha, 30 gramas de crack em fragmentos, R$ 230, um revólver calibre 32 e seis munições.

"Viemos acompanhar de perto os trabalhos no município e deixar claro para a população que estamos ao lado dela. Vamos para cima de traficantes e homicidas. O objetivo é trazer tranquilidade e tirar esses criminosos de circulação em Pinheiros", afirmou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho.

De acordo com o comandante do 2º Batalhão, tenente-coronel Mário Marcelo Dal Col, o objetivo da operação foi coibir o tráfico de drogas, além de crimes de furtos e roubos que estavam acontecendo no município. Vamos resgatar ainda mais a confiança da população, dando mais segurança e tranquilidade aos munícipes, frisou o comandante.