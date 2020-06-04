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Combate ao crime

Operação contra o tráfico de drogas prende 12 pessoas em Pinheiros

A ação, que contou com apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Sejus, cumpriu mandados de busca e apreensão por tráfico de drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 20:43

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 20:43

Operação com 100 policiais cumpre mandados de busca e apreensão em Pinheiros
Operação conjunta prende 12 pessoas em Pinheiros Crédito: Sesp/Divulgação
Uma operação conjunta realizada no município de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, resultou em 12 prisões. A ação foi desencadeada na manhã desta quinta-feira (4), e contou com 90 policiais civis e militares e agentes da Secretaria da Justiça (Sejus), além de três cães farejadores.
De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, as equipes cumpriram 18 mandados de busca e apreensão, em diversos pontos do município, além de um mandado de prisão.

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Ao todo, 17 pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia de Pinheiros e, após procedimentos e oitivas, um homem foi preso em cumprimento de mandado de prisão e outras 11 pessoas foram autuadas em flagrante, por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.
Três adolescentes assinaram Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foram reintegrados às famílias.
Durante a operação, foram apreendidos nos bairros Vila Nova, Jundiá, Niterói, Domiciano, Santo Antônio e Galileia, R$ 3.394,80 em espécie; R$ 966,15 em cheques; 415 pedras de crack; 30 gramas da mesma substância; 43 unidades de cocaína; 258 unidades de maconha; quatro armas de fogo; 21 munições; um simulacro; uma granada caseira; materiais diversos, como coldre, balança de precisão, documentos e joias.

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Ainda durante a ação, em São João do Sobrado, zona rural de Pinheiros, policiais militares apreenderam 250 pedras de crack, 112 buchas de maconha, 30 gramas de crack em fragmentos, R$ 230, um revólver calibre 32 e seis munições.
"Viemos acompanhar de perto os trabalhos no município e deixar claro para a população que estamos ao lado dela. Vamos para cima de traficantes e homicidas. O objetivo é trazer tranquilidade e tirar esses criminosos de circulação em Pinheiros", afirmou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho.
De acordo com o comandante do 2º Batalhão, tenente-coronel Mário Marcelo Dal Col, o objetivo da operação foi coibir o tráfico de drogas, além de crimes de furtos e roubos que estavam acontecendo no município. Vamos resgatar ainda mais a confiança da população, dando mais segurança e tranquilidade aos munícipes, frisou o comandante.
O delegado titular da Delegacia de Polícia de Pinheiros, Leonardo Ávila, ressaltou a integração entre as forças policiais. "Temos um trabalho muito bem realizado em parceria com a PM e hoje foram cerca de 100 agentes, incluindo o reforço do canil da Sejus, que nos ajudou muito na questão de localizar entorpecentes, além do canil do 2º Batalhão da PM. Mostra como estamos juntos no combate à criminalidade e com esses resultados esperamos melhorar a qualidade de vida do cidadão pinheirense", destacou.

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