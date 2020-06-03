Grávida morre após pagar R$ 800 por aborto clandestino no Sul do ES

Vista aérea de Bom Jesus do Norte Crédito: Luciney Araújo

Uma mulher de 31 anos morreu após tentar um aborto em Bom Jesus do Norte , no Sul do Espírito Santo, na noite dessa terça-feira (02). Segundo relato do marido à Polícia Militar , a esposa estava grávida de dois meses e pagou R$ 800 a uma mulher para fazer o procedimento.

De acordo com informações da Polícia Militar, o caso aconteceu no bairro São João. Os militares receberam a denúncia de que uma mulher, de 48 anos, estava saindo de forma apressada da residência da gestante e, após alguns minutos, retornou acompanhada de uma ambulância. A equipe de socorristas buscou o médico plantonista, pois a gestante teria falecido devido um infarto.

No local, o esposo da gestante, de 36 anos, contou que sua esposa estava grávida de dois meses e que, na semana passada, contratou uma mulher para realizar o aborto, porém não conseguiu, e que nessa terça ela teria retornado para continuar o procedimento abortivo.

A mulher suspeita de fazer o aborto na gestante foi localizada em sua residência. Ao ser questionada pela polícia, afirmou que foi contratada por R$ 800 para realizar o aborto e que o processo abortivo seria através do uso de uma seringa, sonda e permanganato de potássio. Contou ainda que durante o processo, a gestante não resistiu.