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Na Praia de Camburi

Guarda prende homem flagrado vendendo comprimidos para aborto em Vitória

O homem de 28 anos foi preso na Praia de Camburi, em Vitória. A mulher que foi ao local comprar o remédio também foi levada para a Delegacia Regional de Vitória para prestar esclarecimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 09:52

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 09:52

Homem é preso após ser flagrado vendendo comprimidos para aborto em Vitória
Homem é preso após ser flagrado vendendo comprimidos para aborto em Vitória Crédito: Divulgação/ Guarda Municipal de Vitória
Um homem de 28 anos foi preso pela Guarda Municipal na Praia de Camburi, em Vitória, após ser flagrado vendendo remédio usado em clínicas clandestinas de aborto. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (1).
Com ele, a Guarda Municipal também encontrou maconha e R$ 800 em dinheiro. A mulher que foi ao local comprar o remédio também foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos. Os dois foram conduzidos para a Delegacia Regional de Vitória.

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O homem estava com quatro comprimidos para aborto, material que foi apreendido pela Guarda Municipal. Ele disse aos agentes que marcou um encontro com a mulher para entregar os comprimidos. O homem detido pode pegar de 10 a 15 anos de prisão, segundo a Guarda.
"Ele falou que marcou com ela um encontro para entregar os comprimidos. É a primeira vez que apreendo uma substância como essa, que é usada em clínicas de aborto clandestino", contou o inspetor Prevedello, da Guarda Municipal.
Com informações da TV Gazeta

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