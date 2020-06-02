Guarda prende homem flagrado vendendo comprimidos para aborto em Vitória

Homem é preso após ser flagrado vendendo comprimidos para aborto em Vitória Crédito: Divulgação/ Guarda Municipal de Vitória

Um homem de 28 anos foi preso pela Guarda Municipal na Praia de Camburi, em Vitória , após ser flagrado vendendo remédio usado em clínicas clandestinas de aborto. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (1).

Com ele, a Guarda Municipal também encontrou maconha e R$ 800 em dinheiro. A mulher que foi ao local comprar o remédio também foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos. Os dois foram conduzidos para a Delegacia Regional de Vitória.

O homem estava com quatro comprimidos para aborto, material que foi apreendido pela Guarda Municipal. Ele disse aos agentes que marcou um encontro com a mulher para entregar os comprimidos. O homem detido pode pegar de 10 a 15 anos de prisão, segundo a Guarda.

"Ele falou que marcou com ela um encontro para entregar os comprimidos. É a primeira vez que apreendo uma substância como essa, que é usada em clínicas de aborto clandestino", contou o inspetor Prevedello, da Guarda Municipal.