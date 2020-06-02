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José de Anchieta II

Briga termina com homem esfaqueado em bar na Serra

O autor da facada fugiu. A polícia realizou buscas pela região, porém ele não foi localizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 08:40

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 08:40

DHPP na Serra:
O caso está a cargo da Divisão de Homicídios da Serra  Crédito: A Gazeta
Um homem acabou esfaqueado após uma discussão ocorrida em um bar no bairro José de Anchieta II, na Serra, na noite desta segunda-feira (1). A vítima, segundo a polícia, tem 26 anos e foi socorrida e levada para o Hospital de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória, onde se encontra internada.

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As primeiras investigações dão conta de que a vítima bebia na companhia de outra pessoa em um bar. Os dois iniciaram uma briga, discutiram e, na sequência, o outro homem pegou uma faca e desferiu golpes contra o rapaz. Ainda não se sabe se o responsável pela tentativa de homicídio já portava a faca ou se a pegou no estabelecimento.
O autor da facada fugiu. A polícia realizou buscas pela região, porém ele não foi localizado. O crime está sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta
Briga termina com homem esfaqueado em bar na Serra

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