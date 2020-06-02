Briga termina com homem esfaqueado em bar na Serra

As primeiras investigações dão conta de que a vítima bebia na companhia de outra pessoa em um bar. Os dois iniciaram uma briga, discutiram e, na sequência, o outro homem pegou uma faca e desferiu golpes contra o rapaz. Ainda não se sabe se o responsável pela tentativa de homicídio já portava a faca ou se a pegou no estabelecimento.