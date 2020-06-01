Cobra é encontrada no motor de carro na Serra após carona de 60 km

Ainda segundo a Prefeitura da Serra, a cobra viajou por cerca de 60 quilômetros até chegar ao município. O animal havia comido um sapo e estava descansando no motor do carro e acabou pegando a carona.

O animal foi entregue à Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente (Semma) da Prefeitura da Serra e já foi devolvido à natureza. A prefeitura também alerta que os moradores que encontrarem animais silvestres devem acionar a equipe de resgate nos telefones (27) 3291-7413 ou (27) 99951-2321 e ressalta que maltratar animais é crime.