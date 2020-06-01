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Saiu de Santa Teresa

Cobra é encontrada no motor de carro na Serra após carona de 60 km

De acordo com a prefeitura, dono do veículo saiu de Santa Teresa e só percebeu a presença do animal dentro do veículo quando chegou na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 19:08

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 19:08

Cobra encontrada dentro de motor de veículo na Serra havia comido um sapo
Cobra encontrada dentro de motor de veículo na Serra havia comido um sapo Crédito: Reprodução/Prefeitura da Serra
Um morador do bairro Alterosas, na Serra, encontrou uma cobra descansando dentro de seu carro nesta segunda-feira (1). De acordo com a prefeitura, o homem estava em Santa Teresa e só percebeu a presença do animal no motor do veículo quando voltou para casa.
Ainda segundo a Prefeitura da Serra, a cobra viajou por cerca de 60 quilômetros até chegar ao município. O animal havia comido um sapo e estava descansando no motor do carro e acabou pegando a carona. 
O animal foi entregue à Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente (Semma) da Prefeitura da Serra e já foi devolvido à natureza. A prefeitura também alerta que os moradores que encontrarem animais silvestres devem acionar a equipe de resgate nos telefones (27) 3291-7413 ou (27) 99951-2321 e ressalta que maltratar animais é crime.

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