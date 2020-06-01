PM apreende armas e munições no Morro do Cruzamento, em Vitória

Armas e munições foram apreendidas com seis indivíduos no morro do Cruzamento, em Vitória Crédito: Reprodução Polícia Militar

Segundo informações da PM, os suspeitos ofereceram resistência quando perceberam a aproximação dos militares. Um deles chegou a apontar uma arma na direção do patrulhamento, que efetuou o disparo contra ele.

Após o disparo por parte da polícia, os suspeitos fugiram em diferentes direções. Apesar da tentativa, um suspeito de 23 anos e outro de 17 anos, este com um mandado de busca e apreensão, foram detidos. Com eles, a equipe encontrou duas pistolas Glock 9mm e uma submetralhadora calibre 9mm.