PM apreende armas e munições no Morro do Cruzamento, em Vitória

Uma operação foi realizada na manhã desta segunda-feira (1) pela Polícia Militar, com apoio do Núcleo de Operações de Transportes Aéreo (NOTAer), no Morro do Cruzamento, em Vitória. Durante a ação, a PM apreendeu duas pistolas, uma submetralhadora de fabricação caseira e munições. A operação aconteceu após denúncias de que indivíduos estariam armados no local. Seis suspeitos foram encaminhados à 1ª Delegacia Regional de Vitória, entre eles um adolescente de 17 anos com mandado de busca e apreensão.
Segundo informações da PM, os suspeitos ofereceram resistência quando perceberam a aproximação dos militares. Um deles chegou a apontar uma arma na direção do patrulhamento, que efetuou o disparo contra ele.
Após o disparo por parte da polícia, os suspeitos fugiram em diferentes direções. Apesar da tentativa, um suspeito de 23 anos e outro de 17 anos, este com um mandado de busca e apreensão, foram detidos. Com eles, a equipe encontrou duas pistolas Glock 9mm e uma submetralhadora calibre 9mm.
Ainda durante a operação, outros quatro suspeitos maiores de idade foram detidos. A PM apreendeu dois carregadores de pistola, uma sacola com 13 munições calibre 22mm e a chave de um veículo, que tinha restrição de furto e roubo. O material apreendido e os suspeitos detidos foram encaminhados para a delegacia.