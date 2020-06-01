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Seis indivíduos envolvidos

PM apreende armas e munições no Morro do Cruzamento, em Vitória

A operação aconteceu após denúncias de que indivíduos estariam armados no local; seis suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória, entre ele um menor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 18:03

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 18:03

Armas e munições foram apreendidas com seis indivíduos no morro do Cruzamento, em Vitória
Armas e munições foram apreendidas com seis indivíduos no morro do Cruzamento, em Vitória Crédito: Reprodução Polícia Militar
Uma operação foi realizada na manhã desta segunda-feira (1) pela Polícia Militar, com apoio do Núcleo de Operações de Transportes Aéreo (NOTAer), no Morro do Cruzamento, em Vitória. Durante a ação, a PM apreendeu duas pistolas, uma submetralhadora de fabricação caseira e munições. A operação aconteceu após denúncias de que indivíduos estariam armados no local. Seis suspeitos foram encaminhados à 1ª Delegacia Regional de Vitória, entre eles um adolescente de 17 anos com mandado de busca e apreensão.
Segundo informações da PM, os suspeitos ofereceram resistência quando perceberam a aproximação dos militares. Um deles chegou a apontar uma arma na direção do patrulhamento, que efetuou o disparo contra ele.
Após o disparo por parte da polícia, os suspeitos fugiram em diferentes direções. Apesar da tentativa, um suspeito de 23 anos e outro de 17 anos, este com um mandado de busca e apreensão, foram detidos. Com eles, a equipe encontrou duas pistolas Glock 9mm e uma submetralhadora calibre 9mm.
Ainda durante a operação, outros quatro suspeitos maiores de idade foram detidos. A PM apreendeu dois carregadores de pistola, uma sacola com 13 munições calibre 22mm e a chave de um veículo, que tinha restrição de furto e roubo. O material apreendido e os suspeitos detidos foram encaminhados para a delegacia.

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