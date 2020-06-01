Festa termina em tiros e jovem morto em Vila Velha

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a morte ocorrida em um baile clandestino em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma festa realizada em um quiosque na Avenida Atlântica, no bairro Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha , resultou na morte de uma pessoa e ainda deixou outra baleada entre a noite de domingo (31) e a madrugada desta segunda-feira (1).

De acordo com as primeiras informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa , o DHPP, testemunhas relataram uma discussão durante uma festa clandestina e um dos envolvidos prometeu voltar para "acertar as contas". Antes, os dois homens, incluindo o que veio a óbito no hospital, teriam entrado em luta corporal.

Já armado, o homem voltou à festa e disparou contra o rapaz de 21 anos. Outro jovem com a mesma idade e que nada tinha a ver com a discussão também acabou baleado. Testemunhas relataram aos policiais que atenderam à ocorrência que o autor dos disparos utilizava uma tornozeleira eletrônica.

Os dois jovens baleados foram socorridos e encaminhados para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, na mesma cidade, porém o jovem que era o alvo do atirador morreu logo após dar entrada na unidade. A outra pessoa ferida segue internada.

FESTA DE ANIVERSÁRIO

Em entrevista à TV Gazeta, o proprietário do quiosque negou que existisse uma festa clandestina no local e disse que cerca de 15 pessoas comemoravam um aniversário no local. Segundo ele, já por volta de 1h da madrugada, quando a festa já estava acabando, um homem que não era convidado chegou atirando nas pessoas e acabou vitimando uma pessoa.

A polícia realizou buscas na região, mas não localizou o responsável pelo crime, que está sob investigação do DHPP.