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Nova Ponta da Fruta

Festa termina em tiros e jovem morto em Vila Velha

Segundo testemunhas contaram à polícia, vítima de 21 anos foi alvo de um homem com quem havia entrado em luta corporal na comemoração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 08:13

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 08:13

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP
A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a morte ocorrida em um baile clandestino em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma festa realizada em um quiosque na Avenida Atlântica, no bairro Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, resultou na morte de uma pessoa e ainda deixou outra baleada entre a noite de domingo (31) e a madrugada desta segunda-feira (1).
De acordo com as primeiras informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, testemunhas relataram uma discussão durante uma festa clandestina e um dos envolvidos prometeu voltar para "acertar as contas". Antes, os dois homens, incluindo o que veio a óbito no hospital, teriam entrado em luta corporal.

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Já armado, o homem voltou à festa e disparou contra o rapaz de 21 anos. Outro jovem com a mesma idade e que nada tinha a ver com a discussão também acabou baleado. Testemunhas relataram aos policiais que atenderam à ocorrência que o autor dos disparos utilizava uma tornozeleira eletrônica.
Os dois jovens baleados foram socorridos e encaminhados para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, na mesma cidade, porém o jovem que era o alvo do atirador morreu logo após dar entrada na unidade. A outra pessoa ferida segue internada.

FESTA DE ANIVERSÁRIO

Em entrevista à TV Gazeta, o proprietário do quiosque negou que existisse uma festa clandestina no local e disse que cerca de 15 pessoas comemoravam um aniversário no local. Segundo ele, já por volta de 1h da madrugada, quando a festa já estava acabando, um homem que não era convidado chegou atirando nas pessoas e acabou vitimando uma pessoa.
A polícia realizou buscas na região, mas não localizou o responsável pelo crime, que está sob investigação do DHPP.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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