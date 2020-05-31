Norte do ES

Acidente na BR 101 deixa uma pessoa morta e outra ferida em São Mateus

A ocorrência foi na madrugada deste domingo (31).  Um homem morreu atropelado por um carro que tentava desviar de um caminhão
Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 17:21

Acidente deixa uma pessoa morta e outra ferida em São Mateus Crédito: Leitor
Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente, na BR 101, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (31). A vítima é um homem que foi atropelado por um carro que tentava desviar de um caminhão. Os dois veículos acabaram colidindo.
De acordo com a Eco101, concessionária responsável pela rodovia, o acidente aconteceu no km 66,5, o local fica na entrada do bairro Vila Nova, onde acontece uma feira livre nas manhãs de domingo.

Segundo a Eco 101, o homem morreu no local do acidente e outra vítima, que estava no carro, foi atendida e encaminhada ao Hospital Estadual Roberto Silvares.
A via marginal da rodovia precisou ser interditada para atendimento da ocorrência, e o tráfego desviado para a pista principal, sendo totalmente liberado durante a manhã.
A Gazeta também acionou a Polícia Civil sobre o caso e aguarda o retorno. 

