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Cinco vítimas

Acidente com carreta mata duas pessoas e interdita BR 101 em Aracruz

Outras três pessoas também ficaram  feridas; batida aconteceu entre os distritos de Jacupemba e Guaraná na manhã deste domingo (31)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2020 às 11:12

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 11:12

Aracruz - 31/05/2020 - Acidente deixa dois mortos na BR 101
Acidente deixa dois mortos na BR 101 Crédito: Divulgação
Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito que aconteceu na manhã deste domingo (31), na BR 101, em Aracruz. Além delas, outras três ficaram feridas. A batida envolveu um carro de passeio e uma carreta, que transportava cevada, na altura do Km 183, entre os distritos de Jacupemba e Guaraná. Concessionária que administra a rodovia no Espírito Santo, a Eco101 informou que a colisão aconteceu às 10h10.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF),  as duas vítimas são homens e estavam no carro de passeio, eles tinham 30 e 25 anos, um deles era o condutor do veículo, modelo Toyota Corolla. 
Ainda segundo a PRF, os três feridos foram encaminhados para o Hospital Geral de Linhares (HGL), cidade vizinha localizada também no Norte do Estado. Eles são da mesma família do condutor do veículo. Entre eles, está uma criança de um ano de idade e uma adolescente de 13 anos. 
De acordo com informações do do HGL, os feridos foram atendidos na unidade do município de Linhares e apresentam boa evolução no quadro de saúde.

PISTA FICOU INTERDITADA 

O trecho no sentido Norte  da rodovia ficou  parcialmente interditado para o atendimento às vítimas e para o trabalho da perícia da Polícia Civil. A pista foi  liberada no início da tarde.  Todas as informações foram divulgadas nas redes sociais pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Aracruz - 31/05/2020 - Acidente deixa dois mortos na BR 101
 Acidente deixa dois mortos na BR 101 Crédito: Divulgação

POLÍCIA CIVIL VAI APURAR O ACIDENTE

A perícia da Polícia Civil esteve no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Aracruz.
A Polícia Civil informou ainda que os corpos das duas vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem submetidos ao exame cadavérico e liberado pelos familiares.

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