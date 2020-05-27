Caminhão tomba em acidente na BR 262 entre Viana e Domingos Martins

Caminhão tomba em acidente e deixa trânsito lento na BR 262 Crédito: TV Gazeta

Veja vídeo abaixo. Um caminhão tombou na BR 262, entre os municípios de Viana Domingos Martins , no início desta quarta-feira (27). A carga do veículo foi derramada na pista. O trânsito ficou parcialmente interditado por cerca de cinco horas, causando lentidão. As pistas foram totalmente liberadas por volta de 11h15.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 6h40 o quilômetro 31, da BR 262, começou a ficar parcialmente interditada "devido a tombamento de caminhão com derramamento de carga". O trânsito ficou fluindo no sistema pare e siga, sem previsão de liberação.

A Gazeta recebeu vídeos do local do acidente que mostram o caminhão sendo guinchado e o recolhimento do material caído na pista, como sucatas de ferro-velho. A região onde o veículo tombou fica próxima a curvas.

Your browser does not support the video tag.