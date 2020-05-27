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Caminhão tomba em acidente na BR 262 entre Viana e Domingos Martins

O trânsito ficou parcialmente interditado por cerca de cinco horas, causando lentidão. As pistas foram totalmente liberadas por volta de 11h15 desta quarta-feira (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 15:13

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 15:13

Caminhão tomba em acidente e deixa trânsito lento na BR 262
Caminhão tomba em acidente e deixa trânsito lento na BR 262 Crédito: TV Gazeta
Um caminhão tombou na BR 262, entre os municípios de Viana e Domingos Martins, no início desta quarta-feira (27). A carga do veículo foi derramada na pista. O trânsito ficou parcialmente interditado por cerca de cinco horas, causando lentidão. As pistas foram totalmente liberadas por volta de 11h15. Veja vídeo abaixo.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 6h40 o quilômetro 31, da BR 262, começou a ficar parcialmente interditada "devido a tombamento de caminhão com derramamento de carga". O trânsito ficou fluindo no sistema pare e siga, sem previsão de liberação. 
A Gazeta recebeu vídeos do local do acidente que mostram o caminhão sendo guinchado e o recolhimento do material caído na pista, como sucatas de ferro-velho. A região onde o veículo tombou fica próxima a curvas.
Já por volta das 11h15, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a pista foi totalmente liberada.  Não foram divulgadas informações sobre vítimas, dinâmica do acidente e o tipo de material que caiu do caminhão.

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