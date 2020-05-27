Um grave acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio resultou na morte de uma pessoa no fim da noite desta terça-feira (26), no quilômetro 249, da BR 101, na Serra, na Grande Vitória.
Motorista morre em grave acidente em trecho da BR 101 na Serra
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu frontalmente e o condutor do veículo menor, um Fiat Uno Mille, morreu com o impacto da batida. Ainda de acordo com a PRF, o Uno seguia no sentido Norte da rodovia federal, enquanto o caminhão vinha na direção de Vitória. O motorista que faleceu estava sozinho no veículo.
Por conta do impacto da batida, a BR 101 foi parcialmente interditada até a chegada da perícia da Polícia Civil, por volta de 0h15 já desta quarta-feira (27). Na sequência, o fluxo foi completamente impedido por cerca de 30 minutos para o trabalho dos peritos.
Por volta de 0h45, o trânsito foi liberado em sistema pare e siga, e a liberação total da BR 101 ocorreu 1h40.