Motorista morre em grave acidente em trecho da BR 101 na Serra

Com o impacto da batida, o eixo traseiro do Uno Mille ficou suspenso. O condutor do veículo morreu no local

Por conta do impacto da batida, a BR 101 foi parcialmente interditada até a chegada da perícia da Polícia Civil, por volta de 0h15 já desta quarta-feira (27). Na sequência, o fluxo foi completamente impedido por cerca de 30 minutos para o trabalho dos peritos.