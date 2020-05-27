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Motorista morre em grave acidente em trecho da BR 101 na Serra

Batida frontal envolvendo um caminhão e um Fiat Uno Mille ocorreu no quilômetro 249 no fim da noite desta terça-feira (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 08:38

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 08:38

Com o impacto da batida, o eixo traseiro do Uno Mille ficou suspenso. O condutor do veiculo morreu no local
Com o impacto da batida, o eixo traseiro do Uno Mille ficou suspenso. O condutor do veículo morreu no local Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um grave acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio resultou na morte de uma pessoa no fim da noite desta terça-feira (26), no quilômetro 249, da BR 101, na Serra, na Grande Vitória.

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Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu frontalmente e o condutor do veículo menor, um Fiat Uno Mille, morreu com o impacto da batida. Ainda de acordo com a PRF, o Uno seguia no sentido Norte da rodovia federal, enquanto o caminhão vinha na direção de Vitória. O motorista que faleceu estava sozinho no veículo.
Por conta do impacto da batida, a BR 101 foi parcialmente interditada até a chegada da perícia da Polícia Civil, por volta de 0h15 já desta quarta-feira (27). Na sequência, o fluxo foi completamente impedido por cerca de 30 minutos para o trabalho dos peritos.
Por volta de 0h45, o trânsito foi liberado em sistema pare e siga, e a liberação total da BR 101 ocorreu 1h40. 

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