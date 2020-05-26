Polícia encontra armas e munições em casa de Nova Almeida, Serra

Segundo informações da Polícia Civil, uma equipe estava na região quando recebeu uma denúncia anônima sobre armas escondidas no local. Na residência, foram encontradas uma submetralhadora de fabricação caseira com munições, uma espingarda e uma carabina.

A chefe da DRCCP, delegada Rhaiana Bremenkamp afirmou que o suspeito possui uma ficha criminal extensa, tanto como menor quanto como adulto. "Na delegacia, descobrimos que ele tem inúmeras passagens quando adolescente e também como adulto. Em sua maioria, os crimes são ligados a armas, tráfico de drogas e receptação. Agora ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de uso restrito e posse de arma de uso permitido", afirmou a delegada.