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Na Serra

Polícia encontra armas e munições em casa de Nova Almeida, Serra

A Polícia Civil informou que recebeu uma denúncia anônima que levou ao local. Homem de 22 anos com passagem pela polícia foi preso em flagrante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 19:45

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 19:45

Armas foram encontradas na casa de um homem de 22 anos na Serra
Armas foram encontradas na casa de um homem de 22 anos na Serra Crédito: Reprodução/PCES
Uma operação da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP) da Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta terça-feira (26), um homem de 22 anos com armas e munições. A polícia informou que o suspeito estava em sua casa, no bairro Nova Almeida, na Serra, e possui passagens pela polícia.
Segundo informações da Polícia Civil, uma equipe estava na região quando recebeu uma denúncia anônima sobre armas escondidas no local. Na residência, foram encontradas uma submetralhadora de fabricação caseira com munições, uma espingarda e uma carabina. 
A chefe da DRCCP, delegada Rhaiana Bremenkamp afirmou que o suspeito possui uma ficha criminal extensa, tanto como menor quanto como adulto. "Na delegacia, descobrimos que ele tem inúmeras passagens quando adolescente e também como adulto. Em sua maioria, os crimes são ligados a armas, tráfico de drogas e receptação. Agora ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de uso restrito e posse de arma de uso permitido", afirmou a delegada.
O rapaz foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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