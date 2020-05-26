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Barra de São Francisco

Homem é preso suspeito de abusar e matar enteada asfixiada no ES

Segundo a Polícia Civil, o corpo da criança de 1 ano e 11 meses foi encontrado em um poço. Inicialmente a ocorrência foi registrada como afogamento

Publicado em 

26 mai 2020 às 19:15

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 19:15

Delegacia Regional de Barra de São Francisco, na Região Noroeste do Estado
Delegacia Regional de Barra de São Francisco, na Região Noroeste do Estado Crédito: TV Gazeta Norte
Um homem de 26 anos foi preso, nessa segunda-feira (25), suspeito de abusar e matar asfixiada a própria enteada, uma criança de 1 ano e 11 meses. Segundo a Polícia Civil, o crime teria acontecido na última quarta-feira (20), no Córrego Palmital, na zona rural do município.
"A criança foi encontrada em um poço, na casa da avó. Inicialmente, a ocorrência foi registrada como afogamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e comprovou a morte. A vítima foi encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para a realização de exames que apontaram a causa do óbito"
Leonardo Forattini Dutra - Delegado chefe da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco
Segundo o delegado, no dia da morte, a mãe da criança, que tem 19 anos, se dirigiu à 15ª Delegacia Regional de Colatina para fazer o reconhecimento e liberação do corpo.
“Enquanto a jovem era ouvida, a médica legista constatou que a menina havia sido estuprada e a morte teria se dado por asfixia. A mãe se contradisse no depoimento e ficou caracterizada a omissão. Diante disso, ela foi autuada em flagrante”, disse o delegado.

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De posse do que foi apurado, o delegado solicitou à Justiça um pedido de prisão em desfavor do padrasto da vítima. “De imediato, representamos pela prisão temporária dele e, na manhã dessa segunda-feira (25), ele se apresentou com o advogado. As investigações continuarão para coletar outros elementos informativos sobre a autoria”, relatou Leonardo Forattini.
A suspeita foi conduzida ao Centro Prisional Feminino de Colatina. Já o detido foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, e será recambiado à Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV-V).

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