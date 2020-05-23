Viaturas da Polícia Militar: agentes trocaram tiros com bandidos - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Família é feita refém por bandidos armados em Cariacica

Uma família foi feita refém por quatro criminosos armados, na manhã deste sábado (23), em uma propriedade rural em Cariacica Sede. Houve troca de tiros entre os bandidos e a Polícia Militar , mas os assaltantes conseguiram escapar levando a quantia de R$ 4 mil em espécie das vítimas.

De acordo com o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que registrou o caso como cárcere privado, sequestro e confronto armado, o crime aconteceu por volta das 6h30 deste sábado (23) e uma equipe policial foi à propriedade rural de Cariacica Sede após receber denúncias de que quatro criminosos estariam fazendo uma família refém.

Ao perceberem a chegada dos policiais, os bandidos fugiram levando uma quantia de R$ 4 mil em espécie. Durante a fuga houve troca de tiros entre a PM e os criminosos, mas ninguém ficou ferido e os assaltantes conseguiram fugir.

Apesar do registro inicial do Ciodes citar o crime de sequestro, não foi explicado se alguma vítima realmente foi sequestrada ou apenas mantida em cárcere privado, outro crime citado no registro. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Cariacica, onde está em andamento.