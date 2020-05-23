Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha: local para onde idoso foi levado Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Idoso é vítima de bala perdida durante ataque de criminosos em Vila Velha

Um idoso de 67 anos foi vítima de bala perdida no bairro Primeiro de Maio , em Vila Velha , no fim da tarde da última sexta-feira (22). O crime aconteceu após homens armados realizarem um ataque em uma das ruas do bairro. A vítima, que a polícia afirma não ter envolvimento com o crime, ficou com uma bala transfixada na boca e foi socorrida e encaminhada para o hospital.

Segundo moradores, em informações passadas para a TV Gazeta, o idoso é aposentado e estava em uma calçada conversando quando aconteceu o ataque. A região onde a vítima estava é conhecia como "faixa de gaza", próxima ao bairro Santa Rita.

De acordo com o registro do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), policiais militares do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que atenderam a ocorrência, apuraram no local que dois indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo em via pública, por volta das 17h30 e, um dos disparos, atingiu um homem de 67 anos.

Ainda segundo o registro, a vítima não possui envolvimento com crimes e foi socorrida e levada para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, "onde foi diagnosticado que um projétil transfixou sua boca, de modo que a princípio não corre risco de morte", diz o registro.

A TV Gazeta esteve no bairro na manhã deste sábado (23), onde vizinhos do aposentado contaram que ele permanece internado no hospital.

POLÍCIA CIVIL PEDE DENÚNCIAS

A Polícia Civil informou, por nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

A PC ressalta que realiza trabalho de investigação contra o tráfico de drogas e crimes relacionados, em todo o Estado, incluindo na região citada, como a prisão já divulgada na sexta-feira (15), de Rodrigo de Almeida Silva, o "Jabalau", de 29 anos. O detido tentou cobrar gás, água, internet, chegou a mandar os comparsas a tirar o funcionário do poste, filmar uma tortura e exigir dinheiro", disse a polícia, em nota.

A PC ainda pediu que a população contribua com informações anônimas. "A contribuição da população, via Disque-Denúncia 181 é muito importante. As informações são fundamentais para auxiliar a polícia e o anonimato é totalmente garantido. As informações ainda podem ser enviadas via redes sociais e pelo app 190 ES, gerando ainda mais discrição, visto que o cidadão não precisa telefonar para repassar as informações", garantiu.

ATAQUE EM PRAÇA COM JOVEM MORTO

Outro bairro que sofreu ataques de criminosos na última sexta (11), ainda em Vila Velha, foi Ulisses Guimarães. Segundo registro do Ciodes, populares informaram que pessoas armadas deram tiros em uma praça do bairro e um jovem de 20 anos acabou atingido.

De acordo com o registro da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Santa Mônica, onde chegou a receber os primeiros cuidados médicos.

Porém, minutos depois, o Ciodes registrou que o jovem atingido, identificado como Ítalo Descendente da Silva, não resistiu e morreu. O registro do crime não informou se a vítima era alvo dos disparos. A DHPP também registrou o caso como homicídio.