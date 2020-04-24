Homem morre após tiroteio no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha

Os assassinatos estão em crescimento no ES: 204 nos dois primeiros meses deste ano contra 197 de 2019. Índice 3,5% maior Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, morreu durante um tiroteio no bairro Primeiro de Maio , em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (23). Embora moradores da região acusem policiais militares de serem os autores dos disparos, a Polícia Militar afirma que não há registro de tiros por parte dos policiais e que o tiroteio foi provocado por criminosos.

De acordo com a PM, a Polícia Militar foi acionada por volta das 5h30 desta quinta-feira (23) para verificar uma ocorrência de intensa troca de tiros no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha. Duas guarnições prosseguiram para o endereço e, ao se aproximarem, os policiais ouviram sons de diversos tiros, inclusive rajada de metralhadora. Nesse momento, eles solicitaram apoio de outras guarnições para incursão no bairro.

"Os militares deixaram as duas primeiras viaturas paradas a certa distância do local onde ocorria os disparos e iniciaram incursão a pé, enquanto chegavam as viaturas de apoio. E, ao perceberem a presença policial, os suspeitos armados evadiram-se para os fundos da rua, sentido valão, não sendo possível acompanhá-los. Não há relato de nenhum disparo efetuado pelos policiais. Em seguida, próximo ao local onde estavam os criminosos, foi localizado um homem alvejado", disse a PM, por nota.

Já moradores do bairro, que preferiram não se identificar, contaram para a reportagem de A Gazeta que a vítima estava saindo de casa para trabalhar quando foi atingida por tiros, que teriam partido de policiais.

"Teve a troca de tiros, realmente, durante toda a noite, das 23h30 às 5 horas. Mas quando a polícia chegou, já tinha acabado. O rapaz que morreu era trabalhador, atuava como pedreiro e morava no bairro há apenas três meses. Ele estava saindo para trabalhar com a garrafa de café e marmita na mão quando um policial atirou nele sem qualquer motivo", disse um morador.

Mas a Polícia Militar nega a versão e afirma que, de acordo com moradores, criminosos envolvidos com o tráfico de drogas local já entraram na rua atirando, quando a vítima foi atingida. O homem foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, mas morreu após dar entrada no hospital.