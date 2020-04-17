Polícia apreende drogas, armas e rádios após tiroteio em Vitória

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Policiais Militares foram acionados para atender uma ocorrência no Bairro do Cabral, após barulhos de disparos serem relatados na região, na tarde desta sexta-feira (17). De acordo com informações da PM, ao chegarem ao local, quatro suspeitos armados correram e houve troca de tiros com os policiais.

Segundo informações da polícia, os suspeitos fugiram e não foram localizados. Posteriormente, durante um patrulhamento na região, um homem foi abordado e, com ele, foram encontradas uma pistola com dois carregadores com capacidade para 15 munições, R$ 79,00 em espécie, 22 munições intactas calibre .40, uma base de rádio comunicador, duas bolas de haxixe, três celulares, duas baterias de rádio comunicador e um rádio comunicador.

Em outro ponto do bairro, durante patrulhamento, a Polícia Militar apreendeu três munições calibre 45, três munições calibre 12, meio tablete de maconha, seis pinos de cocaína, 12 bolas de haxixe, dois rádios comunicadores, quatro bases de rádio comunicador, R$ 22,75 em espécie e material para o embalo e mistura de cocaína.