Trio armado atira em grupo, mata um jovem e fere 3 em Vila Velha

Testemunhas contaram aos policiais que foram ao local que os quatro amigos estavam sentados na calçada quando três homens armados, um deles com uma espingarda calibre 12, chegaram atirando. O trio estava a pé no momento em que abriu fogo contra os jovens e fugiu na sequência. Os quatro foram baleados, sendo que Matheus morreu a caminho do hospital.