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Ação integrada

Polícia realiza 3ª fase da Operação Caim para prender assassinos no ES

A ação foi iniciada nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (17) e ocorre simultaneamente na Grande Vitória e em outras regiões do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 10:26

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 10:26

Operação Caim conta com ação integrada das polícias para prender assassinos no ES
Operação Caim conta com ação integrada das polícias para prender assassinos no ES Crédito: Divulgação/SESP
Polícia Civil do Espírito Santo realiza na manhã desta sexta-feira (17) a terceira fase da Operação Caim. A ação é desencadeada na Grande Vitória e também em cidades do interior do Estado, onde equipes foram às ruas para cumprir mandados de prisão contra suspeitos de homicídios, considerados foragidos.
A operação foi iniciada simultaneamente em todas as regiões do território capixaba, e conta com o apoio da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, do Núcleo de Operações em Transporte Aéreo (Notaer), da Força Nacional, além das guardas municipais de Vitória e Vila Velha, em áreas estratégicas.
Polícia realiza terceira fase da Operação Caim para prender assassinos no ES

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O novo secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Alexandre Ramalho, e o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, acompanharam as ações nesta manhã. Um dos locais onde a ação foi desencadeada foi no entroncamento da Segunda Ponte, entre Vitória, Vila Velha e Cariacica, onde ônibus, motos e veículos foram abordados.
Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o chefe da PC no Estado informou que prisões já haviam ocorrido logo nas primeiras horas da operação. "Estamos realizando esta ação também no interior, de Norte a Sul e em cidades como Cachoeiro e Colatina. Já cumprimos com alguns mandados", disse Arruda.
Já o secretário de segurança pública salientou que a ação é mais um passo para coibir a ação de grupos criminosos no Espírito Santo. "Não adianta soltarem foguetes para avisar que estamos atuando. A polícia está nas comunidades e não vai deixar de atuar. Podem gastar todo o estoque de foguetes", salientou Ramalho, em referência aos constantes foguetórios ocorridos principalmente em algumas regiões da capital capixaba.

Operação Caim: ação integrada das polícias para prender assassinos no ES

OPERAÇÃO CAIM

A Operação Caim tem como principal objetivo direcionar esforços das unidades especializadas e do interior do Estado para a redução dos índices de criminalidade, principalmente o número de homicídios.
Ao todo cerca de 400 policiais civis se reuniram às 6h em locais estratégicos em todo o Estado, para início das buscas. Na Grande Vitória, a reunião foi na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, de onde as equipes saíram para as diligências.

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