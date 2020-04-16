Polícia Militar prende homem por assediar mulheres em Jardim Camburi

A Polícia Militar foi acionada na tarde desta quinta-feira (16) para conter um homem que estaria assediando mulheres em um ponto de ônibus no bairro Jardim Camburi, em Vitória. De acordo com informações da PM, quando a equipe chegou ao local, o homem estava amarrado, pois havia sido detido por populares.
Ainda segundo a Polícia Militar, o suspeito apresentava lesões corporais. Um segundo homem também estava lesionado e, de acordo com testemunhas, foi quem interviu na situação.
O suspeito foi encaminhado para o Hospital São Lucas e depois para a Delegacia Regional de Vitória. Havia um mandado de prisão em aberto contra ele.