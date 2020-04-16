Polícia Militar prende homem por assediar mulheres em Jardim Camburi

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

A Polícia Militar foi acionada na tarde desta quinta-feira (16) para conter um homem que estaria assediando mulheres em um ponto de ônibus no bairro Jardim Camburi, em Vitória. De acordo com informações da PM, quando a equipe chegou ao local, o homem estava amarrado, pois havia sido detido por populares.

Ainda segundo a Polícia Militar, o suspeito apresentava lesões corporais. Um segundo homem também estava lesionado e, de acordo com testemunhas, foi quem interviu na situação.