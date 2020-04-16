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Em Vitória

Polícia Militar prende homem por assediar mulheres em Jardim Camburi

De acordo com informações da PM, o homem estava assediando mulheres em um ponto de ônibus e foi dominado por populares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 18:44

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 18:44

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Militar foi acionada na tarde desta quinta-feira (16) para conter um homem que estaria assediando mulheres em um ponto de ônibus no bairro Jardim Camburi, em Vitória. De acordo com informações da PM, quando a equipe chegou ao local, o homem estava amarrado, pois havia sido detido por populares.
Ainda segundo a Polícia Militar, o suspeito apresentava lesões corporais. Um segundo homem também estava lesionado e, de acordo com testemunhas, foi quem interviu na situação. 
O suspeito foi encaminhado para o Hospital São Lucas e depois para a Delegacia Regional de Vitória. Havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

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