Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ação policial

Quarteto rouba carro de aplicativo, é perseguido e preso em Vila Velha

Cerco policial começou em Cariacica, onde o motorista foi assaltado e teve o carro levado, e terminou com Jardim Colorado, em Vila Velha. Polícia precisou atirar e um dos suspeitos acabou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 08:46

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 08:46

A polícia cercou o carro na altura do bairro Jardim Colorado, em Vila Velha
A polícia cercou o carro na altura do bairro Jardim Colorado, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Quatro homens foram perseguidos e presos após roubarem o carro de um motorista de transporte por aplicativo, no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha, no fim da tarde desta quinta-feira (16). O veículo, um Toyota Etios de cor preta, pertence a uma empresa para qual o condutor trabalha.
Quarteto rouba carro de aplicativo, é perseguido e preso em Vila Velha

Veja Também

Chefe do tráfico de Porto Novo, em Cariacica, é detido pela polícia

Fábrica clandestina de álcool em gel é fechada em Cariacica

Polícia do ES prende suspeito de aplicar golpes envolvendo ações bilionárias

Segundo a Polícia Militar, o motorista estava chegando em casa após trabalhar quando foi rendido por quatro homens, sendo dois menores de idade e outros dois rapazes. Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o tenente da PM Rafael Schimidt, explicou que o condutor foi vítima de um roubo na região do bairro Maracanã, em Cariacica.
O Etios pertence a uma empresa de transporte por aplicativo e foi roubado em Cariacica
O Etios pertence a uma empresa de transporte por aplicativo e foi roubado em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"Após ser roubado, ele acionou o 190 e repassou as informações sobre o carro e também sobre os elementos. Policiais do 7º Batalhão de Cariacica e do 4º de Vila Velha participaram da ação", salientou.
O carro ficou bastante avariado, com o para-choque dianteiro quebrado, além dos dois pneus direitos furados depois que os criminosos subiram em uma calçada durante a perseguição policial. No veículo, também era possível notar marca de tiros. Já no interior do Toyota Etios, foi encontrado um chinelo com marcas de sangue e um dos ocupantes acabou baleado.
"Quando estávamos em um acompanhamento, uma viatura nossa avistou o veículo e realizamos um cerco para que o veículo parasse. No momento em que eram abordados, eles subiram com o carro na calçada, jogaram o veículo contra os policiais e um dos ocupantes apontou uma arma para um policial. Nesse momento foi preciso reagir", complementou o tenente da PM.
Ainda de acordo com a polícia, os quatro envolvidos já possuem passagem e têm envolvimento com o tráfico de drogas e também roubos na região. O suspeito baleado foi levado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, onde permanece internado com escolta policial. Os outros três envolvidos foram  detidos e encaminhados para a delegacia, assim como a arma utilizada para assaltar o motorista.
*Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados