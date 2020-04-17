A polícia cercou o carro na altura do bairro Jardim Colorado, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Quatro homens foram perseguidos e presos após roubarem o carro de um motorista de transporte por aplicativo, no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha, no fim da tarde desta quinta-feira (16). O veículo, um Toyota Etios de cor preta, pertence a uma empresa para qual o condutor trabalha.

Your browser does not support the audio element. Quarteto rouba carro de aplicativo, é perseguido e preso em Vila Velha

Bom Dia ES, da TV Gazeta, o tenente da PM Rafael Schimidt, explicou que o condutor foi vítima de um roubo na região do bairro Maracanã, em Segundo a Polícia Militar , o motorista estava chegando em casa após trabalhar quando foi rendido por quatro homens, sendo dois menores de idade e outros dois rapazes. Em entrevista ao, o tenente da PM Rafael Schimidt, explicou que o condutor foi vítima de um roubo na região do bairro Maracanã, em Cariacica

O Etios pertence a uma empresa de transporte por aplicativo e foi roubado em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Após ser roubado, ele acionou o 190 e repassou as informações sobre o carro e também sobre os elementos. Policiais do 7º Batalhão de Cariacica e do 4º de Vila Velha participaram da ação", salientou.

O carro ficou bastante avariado, com o para-choque dianteiro quebrado, além dos dois pneus direitos furados depois que os criminosos subiram em uma calçada durante a perseguição policial. No veículo, também era possível notar marca de tiros. Já no interior do Toyota Etios, foi encontrado um chinelo com marcas de sangue e um dos ocupantes acabou baleado.

"Quando estávamos em um acompanhamento, uma viatura nossa avistou o veículo e realizamos um cerco para que o veículo parasse. No momento em que eram abordados, eles subiram com o carro na calçada, jogaram o veículo contra os policiais e um dos ocupantes apontou uma arma para um policial. Nesse momento foi preciso reagir", complementou o tenente da PM.

Ainda de acordo com a polícia, os quatro envolvidos já possuem passagem e têm envolvimento com o tráfico de drogas e também roubos na região. O suspeito baleado foi levado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, onde permanece internado com escolta policial. Os outros três envolvidos foram detidos e encaminhados para a delegacia, assim como a arma utilizada para assaltar o motorista.