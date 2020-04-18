Três criminosos foram presos no começo da madrugada deste sábado (18) quando tentavam assaltar um motorista de aplicativo, de 32 anos, em Vila Velha. O grupo passava pela Avenida Carlos Lindenberg, com o motorista como refém, quando chamaram a atenção da guarda municipal e acabaram perseguidos. A vítima ficou mais de quatro horas em poder dos bandidos até conseguir ajuda.

De acordo com a guarda municipal, o motorista aceitou uma corrida na Serra e foi rendido quando chegou ao destino, em Portal das Garças, Vila Velha. Ao chegar ao local, a passageira foi recepcionada com um beijo por um dos criminosos, que na sequência anunciou o assalto e fez sinal para outros três comparsas que estavam escondidos. Armados, eles renderam o motorista no banco de trás do carro e assumiram o controle do veículo, um Renault Sandero de cor prata.

"Por volta das 20h peguei uma cliente na Serra e levei para Vila Velha. Quando cheguei no local já fui rendido. Não tive nem poder de reação, de nada. Foi muito rápido. Tenho quase 10 mil viagens e até então nunca tinha acontecido nada", contou o motorista.

Your browser does not support the audio element. Motorista de aplicativo é feito refém por mais de 4h em Vila Velha

Guarda Municipal de Vila Velha persegue carro em que grupo fazia motorista de aplicativo de refém Crédito: Reprodução / Vídeo

REFÉM

Com os bandidos no controle do veículo, o motorista passou mais de quatro horas como refém, dentro do carro, enquanto os criminosos rodavam pelas ruas de Vila Velha. Já no começo da madrugada, por volta de 0h20, o grupo passou próximo a dois agentes da guarda municipal, que faziam o patrulhamento de moto na Avenida Carlos Lindenberg. Os agentes perceberam que um dos ocupantes do veículo aparentava estar nervoso e muito apreensivo. Supondo ser um sequestro, os agentes ordenaram que o veículo parasse, o que não foi feito.

A perseguição ao veículo só terminou no bairro Ilha dos Aires, quando o motorista de aplicativo conseguiu puxar o freio de mão do carro com o pé, o que obrigou os bandidos a pararem. Assim que o veículo parou, um dos bandidos, identificado como Silvio Dutra Borges, de 35 anos, continuou a ameaçar o motorista de aplicativo com uma arma. Os outros três bandidos fugiram a pé.

Ao ser abordado pelos agentes da Guarda Municipal, Silvio ainda tentou fugir, mas foi imobilizado. De acordo com o motorista de aplicativo, Silvio era quem coordenava o assalto e fazia as ameaças. A vítima chegou a receber várias coronhadas na cabeça.

"Foi uma coisa meio traumatizante, mas não tem jeito. Motorista de aplicativo está 'a Deus dará'. A gente não tem segurança nenhuma. Dei sorte, o pessoal da guarda foi muito bom e percebeu o que estava acontecendo. Os bandidos viram foto do meu filho de um ano no meu celular e ameaçaram ir até a minha casa, disseram que colocariam a arma na cabeça do meu filho. Eles são muito covardes" X - Motorista de aplicativo