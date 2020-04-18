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Tentativa de assalto

Motorista de aplicativo é feito refém por mais de 4h em Vila Velha

Bandidos passavam pela Avenida Carlos Lindenberg, com o motorista de refém, quando chamaram a atenção de guardas e acabaram sendo perseguidos; três homens foram presos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 12:20

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 12:20

Três criminosos foram presos no começo da madrugada deste sábado (18) quando tentavam assaltar um motorista de aplicativo, de 32 anos, em Vila Velha. O grupo passava pela Avenida Carlos Lindenberg, com o motorista como refém, quando chamaram a atenção da guarda municipal e acabaram perseguidos. A vítima ficou mais de quatro horas em poder dos bandidos até conseguir ajuda.
De acordo com a guarda municipal, o motorista aceitou uma corrida na Serra e foi rendido quando chegou ao destino, em Portal das Garças, Vila Velha. Ao chegar ao local, a passageira foi recepcionada com um beijo por um dos criminosos, que na sequência anunciou o assalto e fez sinal para outros três comparsas que estavam escondidos. Armados, eles renderam o motorista no banco de trás do carro e assumiram o controle do veículo, um Renault Sandero de cor prata.
"Por volta das 20h peguei uma cliente na Serra e levei para Vila Velha. Quando cheguei no local já fui rendido. Não tive nem poder de reação, de nada. Foi muito rápido. Tenho quase 10 mil viagens e até então nunca tinha acontecido nada", contou o motorista.
Motorista de aplicativo é feito refém por mais de 4h em Vila Velha
Guarda Municipal de Vila Velha persegue carro em que grupo fazia motorista de aplicativo de refém
Guarda Municipal de Vila Velha persegue carro em que grupo fazia motorista de aplicativo de refém Crédito: Reprodução / Vídeo

REFÉM

Com os bandidos no controle do veículo, o motorista passou mais de quatro horas como refém, dentro do carro, enquanto os criminosos rodavam pelas ruas de Vila Velha. Já no começo da madrugada, por volta de 0h20, o grupo passou próximo a dois agentes da guarda municipal, que faziam o patrulhamento de moto na Avenida Carlos Lindenberg. Os agentes perceberam que um dos ocupantes do veículo aparentava estar nervoso e muito apreensivo. Supondo ser um sequestro, os agentes ordenaram que o veículo parasse, o que não foi feito. 
A perseguição ao veículo só terminou no bairro Ilha dos Aires, quando o motorista de aplicativo conseguiu puxar o freio de mão do carro com o pé, o que obrigou os bandidos a pararem. Assim que o veículo parou, um dos bandidos, identificado como Silvio Dutra Borges, de 35 anos, continuou a ameaçar o motorista de aplicativo com uma arma. Os outros três bandidos fugiram a pé.
Ao ser abordado pelos agentes da Guarda Municipal, Silvio ainda tentou fugir, mas foi imobilizado. De acordo com o motorista de aplicativo, Silvio era quem coordenava o assalto e fazia as ameaças. A vítima chegou a receber várias coronhadas na cabeça.
"Foi uma coisa meio traumatizante, mas não tem jeito. Motorista de aplicativo está 'a Deus dará'. A gente não tem segurança nenhuma. Dei sorte, o pessoal da guarda foi muito bom e percebeu o que estava acontecendo. Os bandidos viram foto do meu filho de um ano no meu celular e ameaçaram ir até a minha casa, disseram que colocariam a arma na cabeça do meu filho. Eles são muito covardes"
X - Motorista de aplicativo
Dos quatro bandidos que participaram da tentativa de assalto, apenas um conseguiu fugir depois de pular o muros de várias casas em Vila Velha. Além de Silvio, José Vittor Alves de Jesus, de 18 anos, e Rafael Correa Meireles, de 21 anos, foram conduzidos à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. 

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