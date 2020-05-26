Golpista que prometia óleo diesel barato é preso em Vila Velha

Veículos de luxo foram encontrados na casa do estelionatário, em Vila Velha Crédito: Polícia Civil

Fingindo ser despachante portuário e representante de empresas de importação do ramo de petróleo, um estelionatário de 41 anos que aplicou diversos golpes na Grande Vitória e no interior do Espírito Santo teve a prisão anunciada pela polícia em coletiva de imprensa nesta terça-feira (26). Para agir, ele convencia as vítimas de que conseguia vender óleo diesel por um preço bem abaixo do comercializado no mercado. Porém, após receber o dinheiro, o golpista desaparecia. Apenas em uma ação, o prejuízo à vítima foi de R$ 170 mil. Ao ser preso, em Interlagos, Vila Velha , a polícia descobriu que o criminoso vivia em padrão de alto luxo e possuía vários veículos importados.

De acordo com a delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), a investigação começou no início de maio deste ano, quando uma vítima denunciou que o suspeito  que não teve nome divulgado  procurava pessoas oferecendo óleo diesel mais barato.

"Ele dizia-se despachante portuário, afirmando que representava empresas de importação do ramo de petróleo e com isso ele conseguia vender mais barato. Essas pessoas faziam o investimento sem verificar se ele era real representante dessa empresa e depositaram altos valores na conta de pessoa física dele  o que é até uma forma de desconfiar do golpe. E esse óleo nunca era entregue, sempre havia uma desculpa, até que ele bloqueava as vítimas (das redes sociais)", explicou a delegada.

A vítima, que perdeu cerca de R$ 170 mil, registrou ocorrência em delegacia e a Polícia Civil passou a tentar identificar quem era o criminoso. Durante as investigações, a DRCCP localizou diversos boletins de ocorrência e ações criminais contra o suspeito, algumas em municípios do interior Estado, narrando o mesmo tipo de golpe.

"Verificamos que era sempre crime de alto valor e que ele estava vivendo uma vida de alto padrão com o fruto desses golpes. As vítimas desse inquérito perderam cerca de 170 mil. Mas já descobrimos outras ocorrências de vítimas que perderam R$ 14 mil, R$ 45 mil e R$ 85 mil", afirmou.

GOLPISTA DIZ QUE SÓ VAI FICAR 6 DIAS NA CADEIA

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, que foram cumpridos na última segunda-feira (25), em Interlagos, Vila Velha. No local, os policiais verificaram que o homem estava vivendo uma vida de alto padrão, proveniente desses crimes.

Veículos de luxo foram encontrados na casa do estelionatário, em Vila Velha Crédito: Polícia Civil

"Ele já havia sido preso anteriormente. Quando a equipe chegou, ele acreditou tratar-se apenas de um mandado de busca e apreensão, falou que ficaria preso seis dias e seria solto novamente. Ele não reagiu, mas a todo momento falava que era afilhado de juiz, filho de PM, que o pai virava prefeito... Sempre tentando inibir a ação da polícia. Foram encontrados diversos veículos de luxo e um de locadora, algo de apropriação desde janeiro do ano passado", disse.

Segundo a polícia, o golpista não reagiu à prisão e afirmou, informalmente, que não era estelionatário e que estava "tudo certo". Já em interrogatório formal, ele permaneceu em silêncio.

VIDA DE GOLPES: HISTÓRICO DO ESTELIONATÁRIO

A delegada completou que o estelionatário tem um histórico de golpes e vivia desse tipo de crime. Além do golpe do óleo diesel, ele vendia aparelhos telefônicos e veículos, que ele recebia o dinheiro e não entregava, além de alugar veículos e não devolver. Para agir, Bremenkamp contou que o criminoso se infiltrava no meio de grupos, começava conversas sobre as vendas e fazia a pessoa se interessar. Por ostentar uma vida de luxo, muitas pessoas acreditavam que ele era mesmo representantes de empresas de importação do ramo de petróleo.