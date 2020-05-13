Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Your browser does not support the audio element. Mulher vem para o ES encontrar "amor da internet" e cai em golpe

Uma moradora de Chapecó, em Santa Catarina, foi vítima de um golpe aplicado por um homem que se passava por fazendeiro no Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, a mulher, de 41 anos, e o suspeito se conheceram na internet. Seduzida pelo suposto fazendeiro, a vítima resolveu se separar do marido e da família para viver com o homem. Ele fingiu ser o motorista que a levaria até a fazenda, roubou todos seus pertences e depois a abandonou na estrada, no Norte do Estado.

De acordo com o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, a vítima relatou que os dois começaram a conversar por meio de uma rede social. Apaixonada pelo homem, que dizia ser um fazendeiro em Sooretama, a mulher resolveu terminar um casamento de mais de 20 anos e deixar os filhos para viver com o homem em sua fazenda no interior capixaba. O caso aconteceu na última semana, mas foi divulgado nesta quarta-feira (13), pela Polícia Civil.

Além da família, a mulher ainda deixou o seu emprego, pegou parte do dinheiro da rescisão trabalhista e comprou presentes para agradar o novo namorado.

Segundo o delegado, quando desembarcou no aeroporto de Vitória, a vítima teve a primeira surpresa desagradável da viagem. Esperando ser recebida pelo suposto namorado, ela não o encontrou. Por telefone, ele solicitou que ela pegasse um carro até Linhares, onde eles poderiam se encontrar pela primeira vez.

Quando chegou em Linhares, mais uma surpresa: a vítima recebeu uma nova ligação do suspeito informando que um outro homem a levaria até a fazenda, em Sooretama, de carro. Quando embarcou no veículo, a mulher reconheceu pela voz que aquele era o homem com quem ela se relacionava virtualmente.

Apesar de conversarem há muito tempo, ela tinha visto apenas fotos desse suposto fazendeiro, ele se negava a atender chamadas de vídeo, então ela tinha apenas as referências fotográficas, explicou o delegado.

Segundo o delegado, a mulher contou que, quando estava dentro do automóvel, ela ingeriu uma bebida e não se recorda mais do que aconteceu em seguida. Ela foi encontrada horas depois, em uma área de mato nas imediações da BR 101. Um caminhoneiro que passava pela região localizou a vítima e ajudou no socorro.

De acordo com o delegado, a mulher foi localizada apenas com uma calça. Ela teve dinheiro, celular, cartões e todos os seus pertences levados.