Mulher é presa após aplicar golpe e desviar R$ 15 mil de idoso em Guarapari

Agenda de contatos, cartões e celular apreendidos pela polícia Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari prendeu, em flagrante, uma mulher, de 49 anos, suspeita de desviar mais de R$ 14 mil em benefícios destinados a um idoso que mora na zona rural de Guarapari. A prisão aconteceu segunda-feira (6), na casa da suspeita, uma ex-assessora parlamentar. Quando foi abordada pelos policiais, ela estava com o cartão bancário da vítima. O nome da suspeita não foi revelado pela polícia.

O titular da Deic, delegado Guilherme Eugênio, explicou que as investigações tiveram início após a família denunciar o caso à Polícia Civil . De acordo com relatos familiares, a mulher ofereceu ajuda ao idoso com a proposta de intermediar a concessão do benefício de aposentadoria, ao qual ele tinha direito, mas não sabia como proceder. De acordo com o delegado, a suspeita agiu com o apoio da esposa de um ex-vereador.

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"Ele tinha direito, mas não sabia como proceder, por ser analfabeto. Para prestar o auxílio, ela teria cobrado o valor referente ao primeiro pagamento realizado, disse o delegado.

No entanto, de acordo com as investigações, a mulher enganou o idoso, dizendo haver conseguido para ele o benefício assistencial Bolsa Família. Na realidade, ela obteve o Benefício de Prestação Continuada, de valor superior, repassando para a vítima apenas parte do dinheiro destinado a ele.

Entre agosto e dezembro de 2019, um total de R$15.054 foi depositado na conta bancária aberta pela suspeita, em nome do idoso, à qual ela tinha acesso. Apenas R$ 1 mil foram entregues a ele. Com ela, os policiais encontraram o cartão bancário em nome da vítima e demais documentos com anotações sobre os dados pessoais de outras pessoas idosas.

Havia ainda um cartão relacionado a um benefício concedido a outra pessoa idosa. De acordo com o delegado Guilherme Eugênio, as duas mulheres foram indiciadas como autoras de estelionato qualificado. A ex-assessora foi solta após pagar R$ 1 mil de fiança.