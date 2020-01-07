Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carro foi retirado

Homem que atolou carro em praia de Guarapari não foi multado

O motorista da Toyota Hilux SW4 atolou ao tentar rebocar um jet ski na Praia de Peracanga, em Guarapari, na manhã de segunda-feira (6); segundo a prefeitura a manobra é irregular, mas ele não foi multado porque não foi localizado

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 16:26
Carro atolado em Guarapari Crédito: Reprodução
O motorista que atolou uma Toyota Hilux SW4 na faixa de areia da Praia de Peracanga, em Guarapari, na manhã desta segunda-feira (6), não foi identificado e nem multado. De acordo com a Prefeitura de Guarapari, o ponto que ele usou para encaixar o reboque com um jet ski era irregular.
O carro foi retirado pelo motorista. De acordo com o decreto municipal nº 243/1994, se localizado, o dono da Hilux poderia ser multado num valor que varia de R$ 800 a R$ 8 mil. A prefeitura definiu horários para entrada e saída de veículos náuticos nas praias.
O decreto estabelece que, pela manhã, o hora?rio permitido é das 6h às 8h. À tarde, fica autorizado o manejo entre 16h às 18h, nas praias do Morro, Bacutia, Siribeira e Marina, usada para embarcações de maior porte.
Outros acessos utilizados eventualmente são particulares ou irregulares, como caminhos utilizados por pedestres e ambulantes, como foi o caso específico. No caso da Hilux, não foi identificado o condutor e não foi autuado, informa a nota da prefeitura.

Veja Também

Pai de cantora que estava desaparecido é encontrado morto em represa no ES

Suspeito de assalto dirige na contramão e abandona carro na Rodovia do Sol

Jovem de 18 anos é encontrado morto em área de pasto em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões
Duas apostas do ES batem na trave e prêmio da Mega-Sena fica acumulado
Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados