Homem que atolou carro em praia de Guarapari não foi multado

O motorista que atolou uma Toyota Hilux SW4 na faixa de areia da Praia de Peracanga, em Guarapari, na manhã desta segunda-feira (6), não foi identificado e nem multado. De acordo com a Prefeitura de Guarapari, o ponto que ele usou para encaixar o reboque com um jet ski era irregular.
O carro foi retirado pelo motorista. De acordo com o decreto municipal nº 243/1994, se localizado, o dono da Hilux poderia ser multado num valor que varia de R$ 800 a R$ 8 mil. A prefeitura definiu horários para entrada e saída de veículos náuticos nas praias.
O decreto estabelece que, pela manhã, o hora?rio permitido é das 6h às 8h. À tarde, fica autorizado o manejo entre 16h às 18h, nas praias do Morro, Bacutia, Siribeira e Marina, usada para embarcações de maior porte.
Outros acessos utilizados eventualmente são particulares ou irregulares, como caminhos utilizados por pedestres e ambulantes, como foi o caso específico. No caso da Hilux, não foi identificado o condutor e não foi autuado, informa a nota da prefeitura.