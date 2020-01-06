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Deu ruim em Guarapari

Carro atola na Praia de Peracanga ao rebocar jet ski em Guarapari

O SUV Toyota Hilux, cujo modelo novo está avaliado em mais de R$ 245 mil pela tabela Fipe de 2020, ficou com as quatro rodas atoladas na areia da praia na manhã desta segunda-feira (6)

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 13:28
A Hilux SW4 ficou atolada na areia da praia de Peracanga, em Guarapari Crédito: Internauta
Sol, praia, mar e um carro atolado na areia. Essa foi a cena que banhistas e frequentadores da Praia de Peracanga, em Guarapari, presenciaram na manhã desta segunda-feira (6). Ao descer pela faixa de areia em direção à água para encaixar o reboque com um jet ski, o veículo, uma Toyota Hilux SW4, cujo modelo novo está avaliado em mais de R$ 245 mil pela tabela Fipe de 2020, acabou atolando com quatro rodas. A cena atraiu a atenção de curiosos que estavam no local.

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Com a maré subindo, o carro afundava na areia e parte das rodas ficaram enterradas, impossibilitando o veículo de sair da areia. Além disso, as ondas já batiam na altura do porta-malas do automóvel.
Algumas pessoas tentaram auxiliar nos trabalhos de remoção do veículo, porém foi preciso acionar o serviço de uma retroescavadeira para remover a Hilux. Nos vídeos enviados para A Gazeta, internautas relataram que outro carro semelhante se aproximou para tentar retirar a SW4 da praia, mas as tentativas foram em vão.
O veículo foi retirado do local pelo proprietário. De acordo com a Prefeitura de Guarapari, o condutor da Hilux não foi identificado e nem foi autuado. 

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