Ano começa com falta de água em Iriri, Piúma e Guarapari

Turistas e moradores de Iriri, Piúma e Guarapari começam 2020 com falta dágua Crédito: TV Gazeta Sul

Moradores e turistas que começaram o ano no balneário de Iriri, em Anchieta, e em alguns bairros de Piúma Guarapari estão enfrentando um problema que não é novidade, principalmente, no verão. Devido à falta de água nesses locais os transtornos já são grandes.

A turista Rita de Cassia passou a virada do ano com 20 pessoas em uma casa alugada no balneário de Iriri, em Anchieta . Ela firma que o problema de abastecimento começou no dia 31 de dezembro. Ontem (1º) também foi uma dificuldade para conseguir um carro-pipa. Ligamos seis vezes e, à tarde, começaram a abastecer algumas casas, contou.

No balneário, tve quem precisou ir aos quiosques e restaurantes para utilizar banheiros. Tivemos que ir à praia, onde cobram de R$ 3,00 a R$ 5,00 para usar o banheiro porque não tinha condições de utilizar o banheiro sujo. E alguns comércios ainda têm água, afirmou a Kissyla Galvão, que está passando uns dias em Iriri.

Uma pousada, que fica em uma das ruas com problemas no fornecimento de água no balneário de Anchieta, está buscando alternativa para não perder os hóspedes. Fica difícil trabalhar dessa maneira. Não é somente neste ano esse problema. No ano passado também sofremos com falta de água. Estamos contratando serviços de caminhão-pipa para não deixar os hóspedes sem água. Isso é um descaso com comerciantes, moradores e turistas, explica Mônica Toscano, proprietária da pousada.

Em Piúma, outra pousada também está enfrentando o mesmo problema. Para economizar água, toda a roupa de cama é enviada para ser lavada em Vitória. Como não tenho como lavar as peças aqui, estou mandando para serem lavadas pela minha irmã em Vitória. Também estou conversando com os hóspedes e pedindo para economizar. Tem uma família que queria hospedagem até sábado, mas já disseram que com uma criança de 10 meses não podem ficar sem saber se vai ter água, disse Sirlei de Oliveira, proprietária da pousada.

Turistas e moradores de Iriri, Piúma e Guarapari começam 2020 com falta dágua Crédito: TV Gazeta Sul

A dona de casa Antônia Martins passa pela mesma situação em Piúma. Estamos sem água há três dias, com esse calorão. Minha filha teve que comprar água mineral para dar banho no bebê dela, desabafou.

No município de Guarapari, a moradora Ana Paula falou que a sensação é de que a água não tem força para chegar na caixa. Parecem que liberam um pouco o abastecimento pela manhã, mas logo acaba e ficamos o dia todo sem água. Soube que alguns lugares foram abastecidos com carro-pipa, mas já liguei para a Cesan e ainda não tive retorno.

CESAN CULPA EXCESSO DE CONSUMO

A Cesan informou, por nota, que tomou todas as medidas necessárias para garantir o fornecimento de água" e disse que "as estações de tratamento, bombeamento e reservatórios funcionam com capacidade total. Porém, os sistemas de abastecimento de água são bens coletivos e o excesso de consumo pode causar casos pontuais de falta d´água. Além disso, alguns imóveis são alugados e passam a abrigar um número de pessoas muito acima do que foram projetados. Nesses casos, os reservatórios desses imóveis esvaziam-se rapidamente".

Ainda segundo a Cesan durante a virada do ano, de terça para quarta-feira, estima-se que a população nos balneários tenha atingido até seis vezes o número de moradores locais, provocando casos pontuais de falta d´água nas partes mais altas.