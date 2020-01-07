João Carrara, pai da cantora Rayanne Carrara, estava desaparecido Crédito: Reprodução/ Facebook João Carrara

Your browser does not support the audio element. Pai de cantora que estava desaparecido é encontrado morto em represa no ES

O pai da cantora capixaba Rayanne Carrara foi encontrado morto dentro de uma represa em João Neiva, no final da manhã desta terça-feira (7). João Carrara, de 47 anos, estava desaparecido desde o início da tarde dessa segunda-feira (6). A informação da morte foi confirmada por familiares de João, que reconheceram o corpo no local. A família ainda não sabe dizer se ele apresentava sinais de violência no corpo. Mais cedo, dois cachorros, que costumavam acompanhar João, também apareceram mortos.

Em conversa com A Gazeta, Rayanne contou que o pai saiu de casa no horário do almoço, na segunda-feira (6), e foi de carro ao sítio onde trabalha no mesmo município. A represa onde o corpo estava fica dentro da propriedade rural.

Pela manhã, a família encontrou o veículo dele, a chave do carro e a botina no sítio, mas ainda não haviam localizado João. Como ele era epilético e tomava remédios controlados, uma das hipóteses levantadas pela família era de que João pudesse ter passado mal. "Quando ele tinha crise, costumava sair andando, mas sem ficar sumido", disse Rayanne, que se apresentou no último Viradão Cultural de Vitória.

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