Pai de cantora que estava desaparecido é encontrado morto em represa no ES
O pai da cantora capixaba Rayanne Carrara foi encontrado morto dentro de uma represa em João Neiva, no final da manhã desta terça-feira (7). João Carrara, de 47 anos, estava desaparecido desde o início da tarde dessa segunda-feira (6). A informação da morte foi confirmada por familiares de João, que reconheceram o corpo no local. A família ainda não sabe dizer se ele apresentava sinais de violência no corpo. Mais cedo, dois cachorros, que costumavam acompanhar João, também apareceram mortos.
Rayanne chegou a mobilizar amigos e seguidores nas redes sociais para tentar localizar o pai. Em uma postagem em seu perfil no Facebook, a cantora fez um apelo para que os moradores ajudassem a encontrá-lo. A postagem já tem mais de 700 compartilhamentos.
Em conversa com A Gazeta, Rayanne contou que o pai saiu de casa no horário do almoço, na segunda-feira (6), e foi de carro ao sítio onde trabalha no mesmo município. A represa onde o corpo estava fica dentro da propriedade rural.
Pela manhã, a família encontrou o veículo dele, a chave do carro e a botina no sítio, mas ainda não haviam localizado João. Como ele era epilético e tomava remédios controlados, uma das hipóteses levantadas pela família era de que João pudesse ter passado mal. "Quando ele tinha crise, costumava sair andando, mas sem ficar sumido", disse Rayanne, que se apresentou no último Viradão Cultural de Vitória.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser liberado pelos familiares e ser feito o exame cadavérico, que vai identificar a causa da morte. O procedimento será encaminhado para a Delegacia de Polícia de João Neiva, que aguardará o resultado dos exames para definir se terá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.