Cantora capixaba pede ajuda para localizar pai desaparecido no ES

A cantora capixaba Rayanne Carrara pediu ajuda para localizar seu pai, que desapareceu em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. No final da manhã, segundo a filha, o pai, João Carrara, de 47 anos, foi encontrado morto em uma represa.
Dois cães sem raça definida, que costumam acompanhar o pai da cantora, também foram encontrados mortos no sítio onde João trabalha, com suspeita de envenenamento.
Em uma postagem em seu perfil no Facebook, Rayanne fez um apelo para que os moradores ajudassem a encontrá-lo.
"Se as pessoas de João Neiva e aqui do interior puderem ajudar a divulgar essa informação, fico muito grata. A quem ler essa mensagem e puder entrar em oração, nossa família agradece", escreveu Rayanne, que se apresentou no último Viradão Cultural, em Vitória.
A postagem já contava com mais de 800 compartilhamentos na rede social na manhã desta terça-feira (7). Em conversa com A Gazeta, a cantora contou que o pai saiu de casa no horário do almoço, na segunda-feira (6), e foi de carro ao sítio onde trabalha, no mesmo município, na região de Rio Hotel.
O veículo, a chave do carro e a botina de João estão no sítio, mas ele não tinha sido localizado durante as primeiras horas da manhã. Como João é epilético, uma das hipóteses levantadas pela família é de que ele possa ter passado mal. "Quando ele tem crise, costuma sair andando, mas não por horas. Assim que o dia amanheceu, umas 4h, meus tios voltaram a procurá-lo", relatou Rayanne.