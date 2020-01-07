Cantora capixaba pede ajuda para localizar pai desaparecido no ES

João Carrara, pai da cantora Rayanne Carrara, estava desaparecido Crédito: Reprodução/ Facebook Rayanne Carrara

Dois cães sem raça definida, que costumam acompanhar o pai da cantora, também foram encontrados mortos no sítio onde João trabalha, com suspeita de envenenamento.

Em uma postagem em seu perfil no Facebook, Rayanne fez um apelo para que os moradores ajudassem a encontrá-lo.

"Se as pessoas de João Neiva e aqui do interior puderem ajudar a divulgar essa informação, fico muito grata. A quem ler essa mensagem e puder entrar em oração, nossa família agradece", escreveu Rayanne, que se apresentou no último Viradão Cultural, em Vitória.

A postagem já contava com mais de 800 compartilhamentos na rede social na manhã desta terça-feira (7). Em conversa com A Gazeta, a cantora contou que o pai saiu de casa no horário do almoço, na segunda-feira (6), e foi de carro ao sítio onde trabalha, no mesmo município, na região de Rio Hotel.