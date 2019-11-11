Taxista que morou no ES e desapareceu na Espanha é encontrado

José Miro Pereira dos Santos desapareceu em Barcelona, na Espanha Crédito: Arquivo pessoal

O homem, que é baiano mas morou em Vitória por mais de 20 anos, havia ficado desde o dia 1º de novembro sem entrar em contato com a família. Nesse período também não atendia as ligações e nem respondia mensagens. Barcelona está muito movimentada na tentativa de se tornar um país independente, foi assim que ele disse que perdeu a mochila com o celular dentro e depois ficou sem comunicação, internado no hospital. Nós chegamos a pedir ajuda até da Interpol e do Consulado. Mas ontem ele conseguiu telefone e conversou com nossa mãe, chegando a enviar foto mostrando que está bem, mas que talvez precise de cirurgia, afirmou Geane.

IDA PARA A ESPANHA

De acordo com a irmã, José Miro já havia morado na Espanha anteriormente, mas regressou ao Espírito Santo. Nesta segunda ida à Europa, ele morou nos fundos de uma igreja evangélica, mas depois se mudou de moradia. Segundo a família, Baiano trabalha como ajudante de obras na Espanha.

"Ele já tinha ido para lá. Voltou, ficou um tempo aqui em Teixeira, depois mudou-se novamente para o Espírito Santo, onde morou na Ponta da Fruta e por último em Coqueiral de Itaparica. Em novembro do ano passado ele foi sozinho para a Espanha e conseguiu um espaço para ficar em uma igreja. Depois ele se mudou para a casa de um casal de Honduras", detalhou Geane.

CONFUSÃO