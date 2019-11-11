Cantora capixaba recebe alta e retorna para o Espírito Santo

A cantora capixaba Renata Ribeiro Cardoso, de 30 anos, já está retornando para o Espírito Santo. A própria mãe da artista, Schirley dos Reis Ribeiro, confirmou que a filha recebeu alta do Hospital Cristo Rei, em Matipó, no interior de Minas Gerais na tarde desta segunda-feira (11).
"Graças a Deus minha filha já está liberada e está voltando para casa. A sensação é que o pior já passou, mas foram momentos de aflição e agonia sem sabermos onde ela estava. Ela está vindo com marido dela (Rafael) e também com o pai. Só não decidimos ainda se ela ficará nesse primeiro momento na casa deles em Marechal Floriano ou se virão aqui para casa, em Domingos Martins", afirmou.
Renata foi localizada em estado de desorientação na manhã desta segunda, às margens de uma rodovia na cidade de Matipó. Após ser socorrida por um policial, a cantora foi levada para o hospital, onde foi identificada pela equipe médica que a atendeu. A família, inclusive, salientou que a reportagem de A Gazeta foi primordial para que ela fosse reconhecida pelos funcionários do Hospital Cristo Rei.
"Isso foi incrível. A mobilização foi muito grande nas redes sociais, muita gente nos apoiou mesmo. Agradecemos especialmente também à imprensa, pois a enfermeira a reconheceu por conta das reportagens, inclusive a de vocês, que foram uns dos primeiros a noticiarem. A notícia se espalhou muito rápido, foi muito eficaz. A imprensa mineira também nos procurou e ajudou a aumentar a rede de buscas. É importante demais esse tipo de ajuda", disse o irmão da cantora Ritieli Ricardi.
DESAPARECIMENTO
Ainda no sábado (09) pela manhã, Renata e o marido deixaram a cidade de Marechal Floriano e seguiram até Viana, onde a cantora embarcou com destino a Manhuaçu, em Minas Gerais. De lá, segundo a mãe da artista, Schirley Ribeiro, a filha pegaria outra condução até Governador Valadares, de onde seria levada por um veículo particular até Itanhomi, onde faria uma apresentação em uma casa de shows à noite.
"O marido dela foi com ela, a acompanhou e colocou-a dentro do ônibus. Ela embarcou em um ônibus de linha. Ela seguiria de Viana até Manhuaçu e de lá pegaria outro ônibus para Valadares. Por volta das 14h, 14h30 de sábado, eu tirei foto dos meus netos e mandei para ela. A Renata me respondeu e encaminhou as fotos dos filhos para o marido. Eles conversaram na sequência", disse a mãe
POLÍCIA CIVIL
Em nota, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que o caso vem sendo acompanhado pela equipe da Delegacia de Polícia de Marechal Floriano, que iniciou as diligências assim que recebeu a ocorrência. Durante as buscas, a jovem foi localizada em um hospital na cidade de Matipó, Minas Gerais. Até o momento, não há indícios de cometimento de crime. A jovem se encontra em recuperação, e não apresenta lesões aparentes. O caso segue sendo acompanhado pela Polícia Civil.