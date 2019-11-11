Cantora capixaba recebe alta e retorna para o Espírito Santo

Renata Ribeiro é cantora e estava desaparecida desde o último sábado (09) Crédito: Arquivo pessoal

A cantora capixaba Renata Ribeiro Cardoso, de 30 anos, já está retornando para o Espírito Santo. A própria mãe da artista, Schirley dos Reis Ribeiro, confirmou que a filha recebeu alta do Hospital Cristo Rei, em Matipó, no interior de Minas Gerais na tarde desta segunda-feira (11).

"Graças a Deus minha filha já está liberada e está voltando para casa. A sensação é que o pior já passou, mas foram momentos de aflição e agonia sem sabermos onde ela estava. Ela está vindo com marido dela (Rafael) e também com o pai. Só não decidimos ainda se ela ficará nesse primeiro momento na casa deles em Marechal Floriano ou se virão aqui para casa, em Domingos Martins", afirmou.

A Gazeta foi primordial para que ela fosse reconhecida pelos funcionários do Hospital Cristo Rei. Renata foi localizada em estado de desorientação na manhã desta segunda , às margens de uma rodovia na cidade de Matipó. Após ser socorrida por um policial, a cantora foi levada para o hospital, onde foi identificada pela equipe médica que a atendeu. A família, inclusive, salientou que a reportagem defoi primordial para que ela fosse reconhecida pelos funcionários do Hospital Cristo Rei.

"Isso foi incrível. A mobilização foi muito grande nas redes sociais, muita gente nos apoiou mesmo. Agradecemos especialmente também à imprensa, pois a enfermeira a reconheceu por conta das reportagens, inclusive a de vocês, que foram uns dos primeiros a noticiarem. A notícia se espalhou muito rápido, foi muito eficaz. A imprensa mineira também nos procurou e ajudou a aumentar a rede de buscas. É importante demais esse tipo de ajuda", disse o irmão da cantora Ritieli Ricardi.

DESAPARECIMENTO

Ainda no sábado (09) pela manhã, Renata e o marido deixaram a cidade de Marechal Floriano e seguiram até Viana, onde a cantora embarcou com destino a Manhuaçu , em Minas Gerais. De lá, segundo a mãe da artista, Schirley Ribeiro, a filha pegaria outra condução até Governador Valadares, de onde seria levada por um veículo particular até Itanhomi, onde faria uma apresentação em uma casa de shows à noite.

Cantora capixaba Renata Ribeiro ficou internada no Hospital Cristo Rei, em Matipó, mas já recebeu alta Crédito: Reprodução/Facebook

"O marido dela foi com ela, a acompanhou e colocou-a dentro do ônibus. Ela embarcou em um ônibus de linha. Ela seguiria de Viana até Manhuaçu e de lá pegaria outro ônibus para Valadares. Por volta das 14h, 14h30 de sábado, eu tirei foto dos meus netos e mandei para ela. A Renata me respondeu e encaminhou as fotos dos filhos para o marido. Eles conversaram na sequência", disse a mãe

POLÍCIA CIVIL