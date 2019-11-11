Cantora capixaba desaparece a caminho de show em Minas Gerais

A cantora capixaba Renata Ribeiro Cardoso desapareceu neste sábado (9) Crédito: Divulgação

Atualização: Cantora capixaba é encontrada desorientada em estrada de Minas Gerais. A cantora capixaba Renata Ribeiro Cardoso, de 30 anos, está desaparecida desde sábado (9). Ela seguia de ônibus para um show em Minas Gerais, mas não chegou ao local. Ela saiu de Marechal Floriano, na Região Serrana do ES, e iria para a cidade mineira de Itanhomi. A cantora capixaba Renata Ribeiro Cardoso, de 30 anos, está desaparecida desde sábado (9). Ela seguia de ônibus para um show em Minas Gerais, mas não chegou ao local. Ela saiu de Marechal Floriano, na Região Serrana do ES, e iria para a cidade mineira de Itanhomi.

A mãe da cantora, Schirley dos Reis Ribeiro, 51 anos, disse que ela embarcou às 7 horas num ônibus em Marechal Floriano que iria para Manhuaçu, em Minas Gerais. De lá, pegaria outro ônibus para Governador Valadares e, chegando ao município, seguiria com uma conhecida para Itanhomi. No entanto, ela não chegou nem a Governador Valadares.

A cantora capixaba Renata Ribeiro Cardoso desapareceu neste sábado (9) Crédito: Divulgação

Ela usava usava uma blusa, calça e botas pretas. O último contato dela foi com o marido, por volta das 15 horas. Na ocasião, ela informou que já estava a caminho de Governador Valadares e contou ainda que tinha recebido um remédio de uma senhora para dormir. Renata queria chegar descansada no evento.

A gente sabe que ela chegou em Manhuaçu porque disse que estava a caminho de Governador Valadares, mas não sabemos se continuou o trajeto de ônibus ou pegou carona com alguém. Ela sempre viajava acompanhada da banda e do marido, mas como eles abriram recentemente uma mercearia em Marechal Floriano, ele precisou ficar, contou.

Desde então, o celular dela permanece desligado. A família já fez o boletim de ocorrência na polícia e aguarda notícias sobre o paradeiro de Renata. Qualquer informação pode ser repassada para Schirley pelo número (27) 99872-1007.

NOTA DA POLÍCIA CIVIL